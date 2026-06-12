Lovosice prodávají devět pozemků určených ke stavbě rodinných domů

Zhruba devítitisícové město Lovosice na Litoměřicku prodává devět zasíťovaných pozemků určených ke stavbě rodinných domů. Prodej parcel s vyvolávací cenou 4000 korun za metr čtvereční v lokalitě Sadová schválili zastupitelé. Žádost o koupi parcel mohou zájemci podávat od 15. června do 31. srpna. ČTK o tom dnes informovala Denisa Richter z odboru tajemníka městského úřadu. Poslední prodej stavebních parcel v Lovosicích se uskutečnil před 14 lety ve čtvrti Nový Holoubkov, tehdy šlo o komerční prodej.
"Rozměry jednotlivých pozemků začínají na 1000 metrech čtverečních a více, což zájemcům nabídne dostatek prostoru nejen pro samotný dům, ale i pro zahradu, odpočinkovou zónu nebo další zázemí rodinného bydlení," uvedla Richter.
Pozemky jsou na místě, kde býval zarostlý sad. Město tam nechalo ze zemědělského půdního fondu vyjmout přibližně 15.000 metrů čtverečních, které rozdělilo na jednotlivé stavební parcely. Území se změní také díky náhradní výsadbě zhruba 40 stromů. Dílčí povinnost výsadby několika stromů budou mít také noví vlastníci pozemků.
Prodej parcel má svá pravidla. "Mají podpořit zájemce o skutečné bydlení a zároveň zabránit spekulativním nákupům," uvedl starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice). Každý žadatel bude moci získat maximálně jednu parcelu. Budoucí kupující se zároveň zaváže, že do tří let získá stavební povolení a do pěti let rodinný dům dokončí a zkolauduje. Po dobu deseti let bude další převod pozemku omezený. Pokud se o stejný pozemek přihlásí více zájemců, uskuteční se na podzim veřejná soutěž, případně dražba, v níž rozhodne nejvyšší nabídka. "Cílem města je zajistit transparentní proces, férové podmínky pro všechny zájemce a zároveň odpovědně naložit s městským majetkem," uzavřel Krejčí.