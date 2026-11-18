„Možnost vybudování nové železniční zastávky u průmyslové zóny je téma, které považuji za velmi důležité,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) s tím, že v plánu je zpracování jednoduché studie proveditelnosti včetně orientačního odhadu nákladů.
„Poté chceme společně se Správou železnic, Svazem průmyslu a CzechInvestem hledat možnosti financování celého projektu,“ popisuje Krejčí.
Pro ty, kteří se do práce v zóně dopravují automobily, by město zase chtělo lépe vyřešit dopravu v Průmyslové ulici a napojení na výpadovku mezi Lovosicemi a Třebenicemi. Pomoci má kruhový objezd, který by řidičům usnadnil výjezd z průmyslové zóny a zkrátil nekonečné čekání.
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Omezení pro auta i veřejnou dopravu. V Lovosicích staví roky zvažovaný kruháč
„V době střídání pracovních směn se zde pravidelně tvoří dlouhé kolony vozidel vyjíždějících z průmyslové zóny, což komplikuje dopravu nejen zaměstnancům, ale také ostatním řidičům,“ poukazuje Eva Břeňová, mluvčí Lovosic.
V neposlední řadě chtějí Lovosice zajistit i bezpečnější možnosti dopravy pro místní, kteří do práce v průmyslové zóně chodí pěšky nebo jezdí na kole. „Chceme prověřit možnosti vybudování přechodu pro chodce a zlepšení bezpečnosti pěší dopravy v této lokalitě průmyslové zóny,“ dodává starosta Krejčí.
V průmyslové zóně na jižním okraji Lovosic působí firmy TRCZ a ACZ. TRZC je dceřiná firma japonské skupiny Tokai Rika, která se specializuje na výrobu automobilových komponentů, ACZ je součástí nadnárodní skupiny Aoyama, jež je výrobcem spojovacího materiálu pro automobilový průmysl. Obě firmy zaměstnávají okolo 1 500 lidí.