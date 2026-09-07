Boj o reklamu v Lovosicích. Úřad zakryl firmě tabule, exekutor mu uložil pokutu

Právní bitva Lovosic a reklamní společnosti sahá až do roku 2024, kdy město liberecké společnosti Rengl, která zajišťuje výlep plakátů a provozuje vlastní síť plakátovacích ploch, vypovědělo smlouvu, protože ji považovalo za nevýhodnou.
Vedení města pak společnost vyzvalo, aby své plakátovací plochy odstranila, a plochy zakrylo paravány. Firma však ukončení smlouvy s městem považuje za neplatné a obrátila se na litoměřický okresní soud, který jí v červnu vyhověl a zakázal městu rušit užívání devíti výlepových tabulí v ulicích.
|
Firma odmítá odstranit z ulic reklamní tabule, město všechny zakrylo plachtami
„Město však zábrany do této chvíle neodstranilo. Obrátili jsme se proto na exekutorský úřad, který nyní rozhodl o udělení pokuty ve výši 60 tisíc korun, kromě toho musí město uhradit i náklady na exekutora ve výši 19 tisíc korun. Očekáváme, že město konečně začne jednat, protože v opačném případě mu hrozí opakovaná pokuta, která ale bude násobně vyšší,“ vysvětluje vývoj kauzy jednatel společnosti Jaroslav Rengl.
S výkladem společnosti Rengl i s následným exekučním postupem však Lovosice nesouhlasí a rozhodly se, že budou bezodkladně podávat návrh na zastavení exekuce.
„Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit paravány, zástěny, stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. Právě tento požadavek společnosti Rengl byl totiž soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut,“ vysvětluje mluvčí Lovosic Eva Břeňová s tím, že město nerozporuje, že se u výlepových ploch nacházejí zástěny.
Spor se podle města vede o právní význam této skutečnosti a o to, zda z dosavadního soudního rozhodnutí vyplývá povinnost města tyto zástěny odstranit.
Podle právního stanoviska města tomu tak není. „Protože soud v samostatné části rozhodnutí výslovně zamítl požadavek společnosti Rengl, aby městu uložil povinnost odstranit paravány, zástěny, stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami,“ doplňuje Břeňová.
Podle starosty Lovosic Vojtěcha Krejčího (PRO Lovosice) je právě výklad dosavadního stavu předmětem právního sporu. „Máme za to, že exekuční řízení neodpovídá celému obsahu soudního rozhodnutí ani skutečnému stavu věci,“ vysvětluje Krejčí.
Výlepové plochy, o které se spor vede, se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví města. Společnost Rengl měla tyto části městských pozemků pronajaty na základě smlouvy, kterou město vypovědělo.
„Celá současná situace podle našeho názoru vznikla proto, že společnost Rengl nerespektuje právo města rozhodovat o vlastním majetku a nerespektuje řádně podanou výpověď smlouvy. V právním státě je elementární, že pokud vlastník smluvní vztah ukončí, druhá strana jeho rozhodnutí respektuje, případně se brání zákonnými prostředky. Nemůže však bez souhlasu vlastníka fakticky pokračovat v užívání cizího majetku,“ podotýká Krejčí.
Společnost Rengl však uvádí, že je připravena se s městem dohodnout na dalším postupu. „Chceme najít řešení, které bude pro obě strany akceptovatelné, ale pokud město bude pokračovat tímto způsobem, jsme proti jeho svévolnému jednání odhodláni se i nadále řádně bránit,“ popisuje Rengl.
|
23. června 2026