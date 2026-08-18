Na Litoměřicku vznikne nová cyklostezka, lidé už nebudou muset po silnici

Náklady na výstavbu ještě nejsou vyčísleny, ale odhady se pohybují v řádech nižších desítek milionů.
„Při přípravě projektové dokumentace jsme podstoupili desítky důležitých jednání, projekt se musel několikrát upravovat a řešili jsme také pozemky a další majetkoprávní vztahy,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Doposavad cyklisté a pěší při cestě mezi Sulejovicemi, kde žije 700 obyvatel, a Lovosicemi využívají nepříliš širokou silnici, která není doplněna žádným chodníkem. Přitom pohyb lidí je tam poměrně intenzivní.
„Naším cílem je proto vytvořit bezpečné spojení nejen po cyklisty, ale i pro pěší,“ podotýká starosta Sulejovic Jan Masopust (bezpartijní).
Cyklostezka bude dlouhá zhruba dva kilometry, široká tři metry a bude mít pruh pro pěší. Trasa v Lovosicích naváže na podchod železnice v Siřejovické ulici a dál bude pokračovat Třebenickou ulicí podél staré silnice až do centra Sulejovic. Časem by se mohla dočkat prodloužení přes Čížkovice až do Třebenic.