Po čtyřech letech je jako nové. V Lovosicích dokončili opravu vlakového nádraží

Pavel Křivohlavý
  16:12aktualizováno  16:12
Cestující mohou od úterý opět využívat nově zrekonstruovanou nádražní budovu v Lovosicích. Po letech prací a řadě odkladů se tak podařilo dokončit kompletní obnovu celého vlakového nádraží, která kromě právě otevřené haly zahrnovala také rekonstrukci nástupišť, bezbariérové přístupy i nově vybudovaný podchod do městské části Nový Klapý.

„Nově dokončená nádražní hala je hospodárnější, je kompletně zateplená a na střeše má solární panely. Došlo i k úpravě vnitřních prostor, které jsou nyní ergonomicky přizpůsobeny tomu, aby byly pro cestující zajímavější. Jsou tu nové obchody, nové parkoviště pro 73 automobilů i místo pro úschovu kol,“ říká ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

V Lovosicích otevřeli opravené vlakové nádraží. (21. dubna 2026)
Rekonstrukce budovy trvala dva roky. Oproti původním předpokladům se protáhla, měla být dokončena už v srpnu 2025.

„Při výstavbě jsme narazili na dva problémy. Prvním důvodem zpoždění byla přípojka vody a kanalizace, která byla v havarijním stavu. Druhým důvodem byly statické problémy, které se ukázaly při rekonstrukci stropu nádražní haly. Musely proběhnout nové statické výpočty a došlo také k úpravě podlahy,“ vysvětluje Tóth.

Opravám budovy předcházely ještě práce na nástupištích a na podchodu. Nádraží tak celkem čtyři roky fungovalo v provizorním režimu. Pro cestující to představovalo nepříjemnou zátěž, výsledný stav rekonstrukce nicméně hodnotí kladně.

„Dostávají se k nám zatím samé velmi pozitivní reakce na provedení rekonstrukce, a to zejména na zachování původního charakteru výpravní budovy, za což jsem také vděčný. A jsem rád, že po dlouhých letech rekonstrukcí máme hotovo a teď už nás budou čekat jen drobnější práce, když se nádraží bude dovybavovat a bude se zde otevírat bistro a kavárny,“ uvedl starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) s tím, že v brzké době město odbavovací halu obohatí o samoobslužné informační centrum.

Náklady na rekonstrukci budovy se vyšplhaly na 184 milionů korun. Celá obnova nádraží včetně prací na nástupištích a podchodu pak vyšla na 680 milionů korun.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

