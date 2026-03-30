Lovosice znovu podpoří místní podnikatele a pomohou obyvatelům s výdaji

Lovosice na Litoměřicku rozdělí mezi obyvatele města dva miliony korun s cílem oživit místní ekonomiku. Prvních 2500 zaregistrovaných získá příspěvek 800 korun. Cílem je podpořit místní podnikatele a posílit koupěschopnost lidí. Podrobnosti o projektu, který radnice organizuje potřetí, zveřejnilo město na webu.
Peníze budou moci utratit lidé u přihlášených obchodníků a podnikatelů s provozovnou nebo sídlem na území města. Příspěvek ve formě takzvaných elektronických correntů bude rozdělený do dvou etap po 400 korunách. Občané díky nim mohou ušetřit až 50 procent při nákupu zboží či služeb.
"Cílem je motivovat občany, aby nakupovali tam, kde bydlí. Každá koruna, kterou díky systému corrency ušetří, zároveň pomáhá udržet pestrou nabídku služeb a obchodů přímo v našem městě," uvedl starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Pro podnikatele neznamená podle radnice účast v projektu velkou byrokracii. Systém funguje přes webové rozhraní nebo prostřednictvím sms kódů a peníze od města dostávají v krátkém čase na účet. Na seznamu provozoven jsou pekárny, lékárny, kadeřnictví, opravny, restaurace a další. Jarní etapa startuje 1. dubna a potrvá do 31. května. Občané v ní mohou vyčerpat prvních 400 correntů. Podzimní etapa začne 1. října a lidé v ní budou moci využít dalších 400 correntů do konce listopadu.