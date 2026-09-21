Lovosické základní školy čeká modernizace počítačových sítí

Zařízení získají nejen rychlejší internet, ale také novou kabelovou a bezdrátovou síť, moderní wi-fi, servery, datové rozvaděče či nová optická propojení.
„Součástí budou rovněž nové systémy pro zálohování dat, antivirová ochrana, firewally, zabezpečené přihlašování uživatelů nebo nástroje, které umožní správcům včas odhalit problémy a podezřelý provoz v síti,“ uvedla mluvčí Lovosic Eva Břeňová.
Výsledkem modernizace má být podle Břeňové stabilnější a rychlejší síť pro žáky i učitele a zároveň výrazně vyšší ochrana školních dat a zařízení.
„Modernější infrastruktura školám také usnadní používání notebooků, tabletů a dalších digitálních technologií při výuce. Součástí zakázky je i zaškolení administrátorů, zkušební provoz, servis a technická podpora,“ dodala mluvčí.
Náklady jsou vyčísleny zhruba na 25,6 milionu korun, 21,1 milionů pomůže městu uhradit dotace získaná z EU.