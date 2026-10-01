„Součástí budou rovněž nové systémy pro zálohování dat, antivirová ochrana, firewally, zabezpečené přihlašování uživatelů nebo nástroje, které umožní správcům včas odhalit problémy a podezřelý provoz v síti,“ uvedla mluvčí lovosické radnice Eva Břeňová.
Výsledkem modernizace má být podle ní stabilnější a rychlejší síť pro žáky i učitele a zároveň výrazně vyšší ochrana školních dat a zařízení. „Modernější infrastruktura školám také usnadní používání notebooků, tabletů a dalších digitálních technologií při výuce. Součástí zakázky je i zaškolení administrátorů, zkušební provoz, servis a technická podpora,“ dodala mluvčí.
Náklady jsou vyčísleny zhruba na 25,6 milionu korun, 21,1 milionu pomůže městu uhradit dotace získaná z EU.