Lovosickým policistům se podařilo dopadnout zloděje cukroví

Zloděj se měl ve čtyřech případech vloupat do společných prostor několika domů, kde z volně přístupných i uzamčených balkonů v mezipatrech odcizil neobvyklý mix potravin a drobností.
„Podle policejního šetření měl z míst činu zmizet především potravinářský materiál – a to 80 vajec, přibližně dva kilogramy těsta na cukroví, několik krabic s již hotovým cukrovím, dále dvě krabičky cigaret a jeden zapalovač. Škoda poškozením byla vyčíslena na 1 500 korun a škoda odcizením na 5 910 korun,“ sdělil policejní mluvčí David Novák.
Policistům se lapku podařilo po několika dnech dopadnout.
Podezřelý je z trestných činů souvisejících s vloupáním a v případě prokázání viny mu jako už několikrát odsouzenému recidivistovi hrozí až 3 roky vězení.