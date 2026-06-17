Lovosičtí policisté dopadli recidivistu, který ohrozil železniční provoz

Policisté z Lovosic na Litoměřicku dopadli recidivistu, který ukradl startovací baterii důležitou pro provoz na železnici v případě výpadku elektrického proudu. Krádež mohla zastavit železniční dopravu na frekventované trase. Informoval o tom dnes na webu mluvčí policie David Novák.
Podezřelý muž podle vyšetřovatelů v blíže nezjištěné době od ledna do března letošního roku po odstranění vložky zámku vniknul do zařízení náhradního zdroje elektrické energie, které je součástí železniční infrastruktury a spadá pod Správu železnic. Ze zařízení následně ukradl startovací baterii. "Přestože vzniklá škoda byla vyčíslena přibližně na 4000 korun, závažnost jeho jednání spočívala především v možných důsledcích," uvedl Novák. V případě výpadku elektrického proudu by totiž náhradní zdroj bez odcizené baterie nebyl schopen uvést zařízení do provozu. Mohl by se tak zastavit provoz železniční dopravy na úseku mezi Prackovicemi nad Labem a Bohušovicemi nad Ohří.
Po pátrání se podařilo policistům muže ztotožnit. Jedná se o recidivistu, který skutek spáchal přesto, že byl v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen, uvedl mluvčí. Policisté následně muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.