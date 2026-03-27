Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:52
Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické možnosti, jak problematický úsek dokončit. Úsek mezi Petrohradem a Lubencem je jeden z nejdelších na trase D6 z Prahy do Karlových Varů, ale podle Mátla také jeden z nejsložitějších.

„Je zde prostě velmi nestabilní geologické prostředí, které se mění prakticky po metrech. To znamená zakládání jak pilířů, tak i tady opěry je velmi složité a komplikované. Dnes říkáme, že ten 2027 (kdy měla být stavba úseku dokončena) v rámci této stavby není úplně jistý. Je to nejdelší estakáda, nejdelší most. Má se řešit výsuvem, ale teď se ukazuje, že ty výsuvy kvůli nestabilnímu podloží nepůjdou řešit najednou. To znamená, řešíme tady nějaká technická opatření, abychom stavbu urychlili,“ řekl Mátl.

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)
22 fotografií

Zároveň ale ŘSD připravuje i stavby dalších dvou úseků ze Žalmanova do Olšových Vrat a z Olšových Vrat do Karlových Varů.

„U obou máme požádáno o stavební povolení a probíhá majetkoprávní příprava poměrně intenzivně. Většina vlastníků podepisuje, ale jsou tam bohužel kverulanti a lidé, kteří nechtějí zatím v tuto chvíli smlouvy podepsat. Takže buď se s nimi domluvíme, a nebo budeme muset požádat o vyvlastnění nebo vydání mezitímního rozhodnutí podle jiného zákona,“ popsal situaci Mátl.

Na úsek Karlovy Vary – Olšová Vrata už ŘSD zahájilo výběrové řízení na dodavatele, na druhý úsek na Žalmanov se počítá s vyhlášením v nejbližší době. ŘSD by chtělo mít smlouvy s dodavateli podepsané ve třetím čtvrtletí letošního roku tak, aby mohlo stavbu úseků zahájit ještě letos.

ŘSD zároveň paralelně vykupuje pozemky, získává správní rozhodnutí, dělá archeologický průzkum a vypsalo soutěž na zhotovitele.

Pokud nenastanou další komplikace, měla by celá stavba z Prahy do Karlových Varů být dokončena v roce 2029.

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden znovu kritizoval předchozí vlády, které podle něj přípravu stavby D6 zanedbaly. Zároveň ale uvedl, že jednal s představiteli Bavorska i německé spolkové vlády o přeshraničních propojeních obou zemí, mimo jiné i o prodloužení dálnice D6 k dálnici A93 v Německu.

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) řekl, že u úseku Cheb – Pomezí by bylo vhodné počkat na rozhodnutí německé strany, zda zařadí asi dvacetikilometrový úsek dálnice A93 mezi priority, aby se nestavěla dálnice, která bude končit na hranici.

