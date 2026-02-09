Lůžková část děčínské porodnice se na týden uzavře

Autor: vlm
  4:59
Lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení v děčínské nemocnici se na týden uzavře. Důvodem je stěhování do nového pavilonu N.

Děčínská nemocnice - nejstarší budova v areálu. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

K uzavírce dojde v době od pondělí 9. února od 7 hodin do pondělí 16. února do 7 hodin.

V uvedeném období budou porody zajišťovány v rámci nemocnic, které stejně jako děčínské zdravotnické zařízení spadají pod společnost Krajská zdravotní.

„V děčínské nemocnici bude v uvedenou dobu vstup do gynekologických ambulancí, ultrazvukových vyšetření a k příjmu ke gynekologickým operacím možný vchodem u emergency. Příjem k porodu, pohotovost, těhotenské poradny a lůžková oddělení budou přístupné hlavním vchodem od ulice Lužická,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.

Děčínská nemocnice - nejstarší budova v areálu.

Lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení v děčínské nemocnici se na týden uzavře. Důvodem je stěhování do nového pavilonu N.

9. února 2026  4:59

Plzeňští skauti vyrobili rekordních téměř 4400 zahřívacích svíček pro Ukrajinu

Potomci rodiny Löw-Beer vypsali odměnu milion korun za nalezení ztracené sochy

