Lůžková část děčínské porodnice se na týden uzavře

K uzavírce dojde v době od pondělí 9. února od 7 hodin do pondělí 16. února do 7 hodin.
V uvedeném období budou porody zajišťovány v rámci nemocnic, které stejně jako děčínské zdravotnické zařízení spadají pod společnost Krajská zdravotní.
„V děčínské nemocnici bude v uvedenou dobu vstup do gynekologických ambulancí, ultrazvukových vyšetření a k příjmu ke gynekologickým operacím možný vchodem u emergency. Příjem k porodu, pohotovost, těhotenské poradny a lůžková oddělení budou přístupné hlavním vchodem od ulice Lužická,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.