Na Klínovci začíná sezona. Skiareál otevírá dřív než obvykle, ceny stouply

  7:12aktualizováno  7:12
Sněžná děla jedou naplno, rolba rozhrnuje sníh po sjezdovce. Největší skiareál v Krušných horách, Klínovec, otevře už v pátek. Kdy se začne lyžovat v dalších centrech v Ústeckém kraji, není zatím jasné. Sněhu je tam nedostatek a na zasněžování tím technickým málo mrzne. Ceny skipasů se oproti minulé sezoně zvedly jak na Klínovci, tak i v několika dalších skiareálech.
Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Klínovecký lyžařský areál je nejvýše položený v Krušných horách. Jeho nejvyšší bod leží ve výšce 1 244 metrů nad mořem. Klimatické podmínky pro výrobu technického sněhu tu tak bývají příznivější než v níže položených areálech.

„Zasněžovat jsme začali zhruba v polovině listopadu. Měli jsme štěstí, že mrazivých dní byl dostatek za sebou a bez výkyvů nad nulu, a tudíž se práce nepřerušovala. Díky tomu můžeme alespoň jednu sjezdovku spustit o pár dní dříve než obvykle. Standardně jsme zahajovali první týden v prosinci,“ uvedla mluvčí Hana Hoffmannová.

Dnes si bude možné poprvé zalyžovat na modré Dámské sjezdovce. Její délka je 1 450 metrů a převýšení 230 metrů. Na sjezdovce je zhruba půlmetrová vrstva sněhu, především technického. Deset centimetrů sněhu je přírodního, který se drží i mimo sjezdovku.

První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Zdejší pracovníci připravují i další trať, a to červenou Pařezovku. Ta měří 1 500 metrů a převýšení má 285 metrů. Podle Hoffmannové se otevře v pátek 5. prosince. Dámská a Pařezovka jsou páteřní sjezdovky na severní straně Klínovce.

Prioritou je také zprovoznění modré Lázeňské na jižní straně hory, aby sportovci přijíždějící ze směru Karlovy Vary mohli nasednout na lanovku v Jáchymově a poté opět sjet dolů k zaparkovaným vozům. „K tomu potřebujeme ještě další ochlazení, abychom mohli dosněžit spodní partie sjezdovky,“ zmínila mluvčí.

Ceny skipasů vzrostly na Klínovci v průměru o pět procent. „Denní skipas stál v minulé sezoně 1 150 korun, tuto sezonu bude za 1 190 korun,“ popsala Hoffmannová. Tyto ceny platí při zakoupení celodenního skipasu na pokladně, při nákupu v e-shopu vyjde na 1 090 korun.

První týden, kdy bude otevřena jen Dámská sjezdovka, však bude skipas levnější. Za celý den ježdění dospělý zaplatí 790 korun a dítě (6–14 let) 470 korun. Po otevření Pařezovky bude cena pro dospělého dražší o 100 korun, pro dítě o 60 korun. Speciální ceník platí do odvolání.

Na Telnici možná spustí dětský vlek

V minulých dnech chrlila technický sníh i děla v areálu Zadní Telnice nedaleko Ústí. Teď tu čekají na lepší podmínky. „Pár dní mrzlo, ale v posledních dnech se to otočilo a je nad nulou,“ řekl vedoucí Ivan Soukup. O víkendu tu chtějí spustit dětský vlek.

Ceny jsou loňské. Celodenní skipas v hlavní sezoně (od 22. prosince do 15. března) vyjde na 800 korun pro dospělého a na 600 korun pro dítě (6–12 let), pro juniora (12–18 let) a seniora stojí 700 korun. Mimo hlavní sezonu jsou ceny o stovku levnější.

Na zimní sezonu se chystají také v areálu Klíny na Mostecku, připravují si technický sníh. Kdy se vleky rozjedou, ale nyní není jasné. Skipasy mírně zdražily. Loni stálo celodenní jízdné v hlavní sezoně pro dospělého 650 korun, v e-shopu bylo levnější o 30 korun. Letos dospělý zaplatí v hlavní sezoně (od 25. prosince do 15. března) 680 korun, při zakoupení v e-shopu 650 korun. Dítě zaplatí 480 korun, v e-shopu 460 korun.

Sjezdovky na Bouřňáku na Teplicku pokrývá několikacentimetrová vrstva sněhu, na otevření areálu je to málo. Pokud bude počasí příznivé, mohli by tu zahájit sezonu v půlce prosince. Šestihodinový skipas stojí 900 korun, tedy stejně jako loni.

