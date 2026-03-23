Majitelé slevili a za ubytovnu na Lounsku, kde zemřelo dítě, chtějí 27 mil. Kč

Jednání o odkoupení ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, zatím skončila. Majitelé slevili z původních 30 milionů korun na 27 milionů korun. Obec Lipno, pod níž vesnice Drahomyšl spadá, není schopná ani tuto částku zaplatit. ČTK to dnes řekla místostarostka Michaela Majerová. Policie kvůli tragickému incidentu obvinila z vraždy muže. Podle médií je otcem batolete. Dítě narozené v roce 2023 zemřelo v nemocnici. Muži hrozí až výjimečný trest. Byl pod vlivem alkoholu.
Ubytovna v obci desítky let sloužila pracovníkům, kteří jezdili na chmelové brigády. Do rukou nových majitelů se dostala loni na podzim. Od té doby patrovou budovu obývají sociálně slabé rodiny. Na podzim se objekt prodával asi za 14 milionů korun, což je stejná částka jako rozpočet obce. Také proto tehdy obec o odkup neusilovala. Majitelé však podle Majerové koupili budovu za méně než polovinu.
"(Majitelé) dál snižovat cenu nechtějí," uvedla Majerová. Obec proto bude pokračovat v zasílání podnětů hygieně, hasičům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podobně. Policie jezdí do Drahomyšle na kontroly třikrát denně.
Kromě peněz za budovu a pozemek majitelé do navržené částky zahrnuli výtěžek z podnikání v dalších pěti až sedmi letech, řekla Majerová. ČTK se dnes snažila kontaktovat jednatele ubytovny Martina Červeňáka, je nedostupný. Dříve ČTK řekl, že obec musí přistoupit na navrženou částku, pokud chce objekt koupit.
Z ubytovny se po incidentu některé rodiny odstěhovaly. V budově by mělo v současné době žít asi 30 lidí, uvedla Majerová. Lidé se snaží dodržovat pravidla slušného chování, Červeňák na ně teď dohlíží, přiblížila situaci v malé vesnici místostarostka. Místní mají nicméně nadále obavy.
Velký problém jsou drogy a alkohol, které někteří obyvatelé ubytovny užívají. Majerová podotkla, že se situace zlepšila. Mluvčí policie Kamil Marek dnes ČTK informoval, že obviněný z vraždy byl v době činu pod vlivem alkoholu. Vyplývá to z předběžných výsledků toxikologického zkoumání. "Vzhledem k náročnosti zkoumání čekáme na výsledky týkající se přítomnosti omamných a psychotropních látek," dodal mluvčí. Obviněný je ve vazbě.