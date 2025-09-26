Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:42aktualizováno  11:42
Přístaviště pro malé lodě na Labi v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude. Ředitelství vodních cest upraví projekt. S původním nesouhlasili ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na přítomnost chráněných druhů. Ministerstvo životního prostředí na tomto základě rozhodlo o tom, že se záměr nezrealizuje. Nový návrh má být šetrnější k přírodě.

Takto mělo přístaviště původně vypadat. | foto: Ředitelství vodních cest

Martin Vavřička z Ředitelství vodních cest (ŘVC) řekl, že přístaviště by mohlo začít fungovat před plavební sezonou 2028. Obec záměr podporuje. Investovat bude stát také do stavby dalších přístavních můstků na dolním Labi.

Původní návrh počítal s devadesátimetrovým přístavištěm pro 18 rekreačních plavidel, molem a parkovištěm. „Podle agentury ochrany přírody veřejný zájem ochrany přírody převážil nad rekreační plavbou. Z toho důvodu jsme udělali optimalizaci technického řešení, zmenšili zářez, upravili sklony, doplnili environmentální opatření,“ uvedl Vavřička.

V příštím roce zpracují odborníci novou projektovou dokumentaci. „Věřím, že s úpravami přes životní prostředí projdeme, protože záměr byl posouzen v rámci hodnocení EIA,“ dodal.

Křižovatka dopravních a turistických cest

Obec stavbu přístaviště podporuje. „Zařadili jsme to do územního plánu, vyřešili pozemky. Malé Žernoseky jsou přirozenou křižovatkou dopravních a turistických cest. Dává nám takový projekt smysl,“ řekl starosta Petr Liška (STAN), podle kterého se nyní našel kompromis mezi investorem a ochranou přírody.

Rekreační plavba má na rozdíl od nákladní podporu veřejnosti, proto podle Lišky je nutné, aby k ní vznikla potřebná infrastruktura, aby bylo možné někde lodě pustit na vodu, doplnit zásoby, palivo, občerstvit se. V obci je k tomu prostor, řekl starosta.

Pokračovat bude ŘVC v investicích do rekreační plavby na Labi. Můstky pro osobní lodní dopravu podobné tomu, jaký je ve čtvrti Vaňov v Ústí nad Labem, postaví na čtyřech místech v Ústeckém kraji. Náklady na stavbu jednoho jsou zhruba 15 milionů korun.

