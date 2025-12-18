Sportovci se mohou těšit na stojany na kola, lavičky či odpadkové koše, které zvýší komfort na stezce.
Projekt vyjde na 210 tisíc korun, přičemž 60 tisíc korun zaplatí město Rumburk, jímž cyklotrasa prochází. Zbytek nákladů pokryje grant.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Sportovci se mohou těšit na stojany na kola, lavičky či odpadkové koše, které zvýší komfort na stezce.
Projekt vyjde na 210 tisíc korun, přičemž 60 tisíc korun zaplatí město Rumburk, jímž cyklotrasa prochází. Zbytek nákladů pokryje grant.
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...
Město Zlín bude příští rok hospodařit podle schodkového rozpočtu, rozdíl mezi příjmy a výdaji je necelých 100 milionů korun. Ještě důležitější pro obyvatele je, že na investice půjde půl miliardy...
Pro dodávku obřího nákladu při stavbě malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín bude nutné upravit plavební trasy a silnice za čtyři miliardy korun. Vše má být připravené tak, aby...
Šéfdirigentovi Martinu Šandovi a jeho muzikantům z Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) bude 28. února během koncertu Pop in Symphony: The Epic Symphonic Show na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina...
Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro obývací pokoje. Úderem 21:30 ožijí ulice centra města nebývalým ruchem v rámci tradiční Štědrovečerní...
Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla...
Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou...
Do atmosféry roku 1889, kdy zámek hostil císaře Františka Josefa I., se přenesou účastníci speciálních vánočních prohlídek v Litomyšli.
Dřešín - Chvalšovice, okres Strakonice
4 000 000 Kč
Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...