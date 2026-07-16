Mapový portál Teplice bez bariér pomůže lidem s pohybovým omezením

Nabídne přehledné informace o přístupnosti tras, institucí i veřejných prostor.
„V mapě budou postupně zanesené bezbariérové trasy, zastávky městské hromadné dopravy, nádraží, úřady, školy, kulturní instituce, zdravotnická zařízení, lázně i další důležitá místa. Uživatelé u nich najdou nejen základní informaci o přístupnosti, ale také fotografie a konkrétní informace, jak se dostat k dané instituci z terénu,“ říká teplická mluvčí Adina Sedláková.
Portál by měl být hotový příští rok a má se i do budoucna aktualizovat a rozšiřovat.