Primátorem Mostu se znovu stal Marek Hrvol z vítězného hnutí ProMOST

Primátorem Mostu se dnes opět stal Marek Hrvol z ProMOST. Koalici vítězné uskupení uzavřelo stejně jako před čtyřmi lety s hnutím ANO. V zastupitelstvu o 45 členech má koalice pohodlnou většinu 31 hlasů. Po zásahu soudu získalo ProMOST v komunálních volbách namísto 22 mandátů 23, tedy nadpoloviční většinu, na dohodnutou koalici to vliv nemělo. Pro Hrvola hlasovalo 33 zastupitelů.
Koalice se dohodla na pokračování projektů z uplynulého období. Počítá se zachováním bezplatné městské dopravy pro vybrané skupiny obyvatel, pokračovat má podpora nově narozených dětí a zachovat chce osvobození lidí nad 65 let od poplatků za odpad.
Zastupitelé schválili, že rada bude mít devět členů. Primátor má dva náměstky, oba jsou pro svou funkci uvolněni, tedy mají nárok na plnou odměnu. Hnutí ProMOST obsadilo šest míst v radě, vedle primátora také pozici obou náměstků, ANO má tři zástupce.
Pozici náměstků budou stejně jako v uplynulém volebním období vykonávat Markéta Stará, která se stala první náměstkyní s gescí školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a informatiky. Druhým náměstkem se stal Václav Zahradníček, který bude mít na starost nadále městské služby, dopravu, energetiku a majetkové účasti města.
V radě jsou ještě senátor Jan Paparega (ProMOST), Michal Hartman (ProMOST) a Jakub Ihnačinec (ProMOST). Zastupitelé dále zvolili do rady tři radní za ANO, a to Patricii Prokešovou, Lubomíru Mejstříkovou a Janu Falterovou Zudovou, která funkci bude vykonávat jako uvolněná, na starost bude mít dotace.
"Chceme pokračovat v té politice, na kterou jsou tady občané zvyklí posledních dvanáct let," řekl Hrvol, který nahradil před čtyřmi lety Paparegu. Ten na funkci primátora rezignoval v prosinci 2022 s ohledem na vytíženost v souvislosti s prací v Senátu. "Samozřejmě v sobě vnímáme i nějakou sebereflexi. Určitě se zaměříme teď na sídliště a samozřejmě sociální věci, proto jsme zvolili funkci předsedy výboru pro bydlení a občanské soužití jako uvolněnou, což je novinkou," uvedl Hrvol.
Kromě dosavadních benefitů pro občany chce koalice zavést zápisné ve výši 5000 korun pro školáky v 1. třídě. Tlačit chce vedení radnice na vládu, aby co nejrychleji rozhodla o bezúplatném převodu pozemků kolem jezera Most. Založit chce radnice nové centrum pro bydlení. Kulturní dům Repre po rozsáhlé rekonstrukci bude podle Hrvola otevřen v listopadu 2027.
Zastupitelé rozhodli o zřízení tří výborů, a to finančního, kontrolního a výboru pro bydlení a občanské soužit a schválili poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva. Proti bylo opoziční hnutí VIZE pro Most.
Volby v Mostě napadl Jakub Ihnačinec, který byl na kandidátce ProMOST na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo podle výsledků voleb zveřejněných na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ) 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Argumentoval tím, že při správném sečtení hlasů by získal ProMOST 23 mandátů. Soud mu dal po přepočítání hlasů v jednom z okrsků za pravdu. Rozhodl o neplatnosti zvolení dvou kandidátů za koalici Piráti, Zelení a Starostové ve volbách v Mostě. Nahradili je jeden kandidát z vítězného hnutí ProMOST (Ihnačinec) a kandidátka za stranu VIZE pro Most.
Po přepočítání hlasů nepřekročila koalice Piráti, Zelení a Starostové pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva, a přišla tak o oba mandáty. Druhá VIZE pro Most místo původně určených 11 mandátů získala 12. Pro další strany se nic nezměnilo, ANO tedy zůstalo osm mandátů a SPD a Motoristé sobě mají dva.