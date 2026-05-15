V novém pavilonu nemocnice neběží chlazení. Kdyby přišla vedra, přesunou operace

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:12aktualizováno  14:12
V novém pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za 1,8 miliardy korun se porouchal chladicí systém. Zdravotní péče se zatím díky chladnému počasí nijak neomezuje. Zdravotníci ale přesunuli sklad léků. Pokud přijde extrémní horko, zváží vedení dočasný přesun některých operací na původní sály. Dochlazovat se bude mobilními klimatizacemi.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | foto: MAFRA

V novém pavilonu J, kde je klinika anesteziologie, perioperační medicíny a jednotky intenzivní péče (KAPIM a JIP), se stala technická závada na hlavním chladicím systému v šestém nadzemním podlaží.

„V tuto chvíli to však na samotný chod pavilonu nemá žádný vliv. Aktuální venkovní teploty nám dovolují situaci zvládnout bez omezení zdravotní péče. Jako preventivní opatření jsme pouze přesunuli některé sklady léků, abychom eliminovali riziko jejich znehodnocení v případě náhlého zvýšení vnitřní teploty,“ uvedla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří.

Systém se musí opravit. Než bude zprovozněn, zatemňuje nemocnice budovu. „Objednali jsme nové chladiče a budovu budeme částečně dochlazovat mobilními klimatizacemi a vysoušet mobilními vysoušeči,“ uvedla mluvčí.

Předpokládá, že situace se zvládne bez omezení provozu, byť za cenu dočasného snížení komfortu zaměstnanců.

Krajská zdravotní objednala nové technologické řešení, které by měla firma dodat na konci června. Namísto jednoho velkého zařízení je systém nově projektován jako kaskáda menších zařízení, což má do budoucna zajistit vyšší stabilitu a zastupitelnost v případě poruchy.

Nový pavilon se otevřel před dvěma lety, stavba začala v roce 2020. Náklady se tehdy odhadovaly na 1,4 miliardy korun a hotovo mělo být do konce roku 2023. Problémy se vyskytly ohledně nosnosti podlah.

„Celou situaci řešíme s dodavatelem stavby, který nám poskytuje plnou součinnost. Náklady na pořízení a instalaci nového systému odhadujeme v řádech jednotek milionů korun,“ uvedla Kučerová.

