Masarykova nemocnice otevře očkovací centrum proti chřipce a covidu

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která patří pod Krajskou zdravotní (KZ), otevře příští týden očkovací centrum proti chřipce a covidu-19. Fungovat začne 7. října. Očkovat se mohou nechat zájemci starší 12 let bez předchozího objednání. Obě vakcíny lze podat při jedné návštěvě. ČTK o tom informoval primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.
Centrum bude otevřené každou středu od 7:00 do 18:00 s půlhodinovou přestávkou od 12:30. Kvůli rekonstrukci infekčního pavilonu bude letos v budově T, v bývalém plicním sanatoriu, ve druhém nadzemním podlaží.
Proti covidu bude KZ podle primáře používat nejnovější typ vakcíny Comirnaty, upravený podle aktuálně cirkulujících variant viru SARS-CoV-2 v Evropě. Očkování zájemcům hradí zdravotní pojišťovny. K dispozici bude také letošní vakcína proti chřipce. Pro lidi starší 65 let nemocnice zajistila vakcínu Efluelda, pro mladší 65 let nabídne Influvac. "V letošním roce se v celé Evropě opozdí z výrobních důvodů dodávky vakcíny Vaxigrip," informoval Dlouhý.
Obě vakcíny lze aplikovat současně, podle primáře je ochrana srovnatelná s podáním vakcín s odstupem alespoň 14 dnů. Pokud lidé chtějí očkování rozdělit, doporučuje začít vakcínou proti covidu. "Podle zkušeností z předchozích let lze očekávat dřívější výskyt případů covid-19 a pozdější nástup vlny chřipkových onemocnění. Ty jsou typické zejména v lednu a v únoru," uvedl. Očkování proti chřipce má podle něj tedy smysl zhruba do poloviny prosince.
Sezona respiračních infekcí podle Dlouhého zatím začíná obvykle. Nemocnice KZ letos dosud nezaznamenaly potvrzený případ chřipky ani covidu-19. Objevují se jiné viry než původci covidu a chřipky. Většina pacientů se léčí ambulantně. K hospitalizaci podle něj někdy vedou infekce, které zhorší chronické plicní onemocnění, nemocnice léčí také zápaly plic.
Očkování proti chřipce hrazené zdravotní pojišťovnou se týká mimo jiné zdravotníků, lidí s některými závažnými chronickými onemocněními, klientů vybraných pobytových zařízení a lidí starších 65 let. Očkování proti covidu je pro všechny zájemce starší 12 let zdarma.
V loňském roce se v očkovacím centru Masarykovy nemocnice nechalo podle primáře očkovat zhruba 1500 lidí proti covidu-19 a necelých 1200 proti chřipce. KZ letos očekává přibližně stejný zájem.