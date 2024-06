Lékařům pomáhá 3D tiskárna. Před operací si díky ní osahají kosti i klouby

Na 3D tiskárně si mohou lékaři vytisknout třeba plastové kosti nebo klouby. V nově otevřené laboratoři 3D tisku si před náročnějšími operacemi převedou data z CT (vyšetřovací metoda, která umožňuje za použití rentgenového záření zobrazit celé tělo v sérii řezů) do digitální podoby a jako trojrozměrný model si vytisknou tu část těla, kterou plánují operovat. Před zákrokem samotným si ji tak mohou důkladně prostudovat.

„Jde například o poškozenou či deformovanou kost, obratel, pánev nebo lebku. Když jde pacient na operační sál, tak nemáme v ruce jenom rentgen, ale na 3D tiskárně si vytiskneme implantát, který si můžeme osahat a ještě před zákrokem si vyzkoušet plánovanou terapii,“ popsal přínos 3D tiskárny pro operatéry Tomáš Novotný, přednosta ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice. „Na tiskárně se dá vytvořit v zásadě jakýkoli implantát,“ doplnil.

„Konkrétně třeba v pánvi je kloubní jamka a na snímku vidíme, že je destruovaná. Díky 3D tisku ale zjistíme, že pánev je destruovaná víc, než jsme schopni opravit, a můžeme se na to před operací připravit. Pacientovi necháme vytisknout titanový implantát na míru, který do daného místa zasadíme, a situaci opravíme,“ představil Novotný příklad využití 3D modelu.

Díky lepší přípravě před samotným zákrokem bude podle přednosty kliniky operace trvat kratší dobu a pro pacienta bude šetrnější, bezpečnější a s minimem krevních ztrát. „Pacient se po ní také rychleji zotaví,“ poznamenal Novotný.

Plastové implantáty vytištěné v laboratoři 3D tisku jsou pouze modely, nejsou určené přímo do těla pacienta. „Není to věc, kterou bychom měli něco nahrazovat,“ poznamenal Novotný.

Pomůcka i pro budoucí lékaře

Modely budou sloužit nejen lékařům pro předoperační plánování, ale také studentům Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity. „Na této škole studují stovky studentů. Všichni mají předmět anatomie a modely mohou využívat při výuce,“ vysvětlil přednosta.

To největší, co může 3D tiskárna vytisknout, je pánev. Její tisk trvá několik hodin. Obratel se pak tiskne asi dvě hodiny. Jak poznamenal Novotný, delší doba tisku není v tomto případě žádný problém. „Je to důležitá součást příprav, abychom třeba po dvou měsících příprav šli do operace opravdu pečlivě připraveni,“ uvedl.

V Masarykově nemocnici je v současné době v neurochirurgii, v ústní, čelistní a obličejové chirurgii nebo v ortopedii využíván také 3D tisk titanových implantátů, které jsou určeny přímo do pacientova těla. Používají se zejména při rozsáhlých defektech pánve kolem endoprotéz.

„Na našem pracovišti jsme voperovali podobných implantátů jedenáct, což je v případě revizní protetiky zásadní číslo v rámci celé republiky,“ sdělil přednosta kliniky s tím, že všechny jsou vyrobené pacientovi na míru. „Mají speciální povrch, který umožní, aby se implantát začal sám přizpůsobovat tělu pacienta a začal srůstat s jeho kostí. Tyto implantáty si netiskneme sami, ale necháváme si je podle CT vyrobit,“ uvedl Novotný.