„Zdravotnický personál i lékaři v ordinacích se od pacientů často dozvídají, že zpoždění na objednaná vyšetření bylo způsobeno právě delším hledáním volného parkovacího místa v areálu nebo v jeho těsném sousedství,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
Areál Masarykovy nemocnice má v současnosti přibližně 600 parkovacích míst. Pacientům a veřejnosti je z nich určeno asi 200 venkovních stání. Další kapacity využívají především zaměstnanci, zejména v podzemních garážích, které nejsou z bezpečnostních a provozních důvodů veřejnosti přístupné, své vozy odstavují i za závorami v areálu, vlastně kdekoliv.
„Když jedu na vyšetření ráno, počítám s tím, že musím přijet s velkým předstihem. Člověk několikrát objede parkoviště a pořád nemá kde zaparkovat. Když máte termín na určitou hodinu, je to zbytečný stres,“ popsal svou zkušenost pacient Petr.
Krajská zdravotní si přitom uvědomuje, že současná kapacita potřebám rozsáhlého nemocničního areálu neodpovídá. Nechala proto zpracovat studii, která sledovala skutečné vytížení parkovacích ploch i budoucí potřeby nemocnice. „Z této analýzy vyplývá, že by celý areál pro plynulý provoz a komfort pacientů i zaměstnanců potřeboval celkově více než 700 parkovacích stání,“ řekla Kučerová.
Největší tlak na parkovací kapacity přichází v době, kdy nemocnice funguje v nejintenzivnějším režimu. Podle dopravní studie nastává největší nápor mezi osmou hodinou ráno a polednem, kdy probíhá nejvíce plánovaných vyšetření, odběrů a ambulantních kontrol. Po poledni se situace postupně uklidňuje.
Právě ranní a dopolední hodiny jsou přitom pro pacienty často rozhodující. Do nemocnice přijíždějí na konkrétní termín, někteří opakovaně, další s omezenou možností pohybu nebo v doprovodu příbuzných. Hledání volného místa pak může znamenat nejen další komplikaci, ale podle samotné nemocnice také důvod zpoždění k vyšetření.
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O výstavbě velkokapacitního parkovacího domu se přitom mluví už několik let. Ještě v roce 2024 Krajská zdravotní vypsala opakované koncesní řízení na jeho výstavbu a zároveň na správu systému parkování v celém areálu.
Parkovací dům měl podle tehdejšího záměru vyrůst v technologické části nemocničního areálu, v prostoru mezi budovami prádelny, kotelny a pavilonem protetiky, tedy mezi pavilony F a O. Zakázka měla předpokládanou hodnotu 585,2 milionu korun a počítala s výstavbou parkovacího domu i následným provozem systému parkování.
Nepřišla nabídka
Stavba se ale tehdy nakonec nerozběhla, protože Krajská zdravotní ani v opakovaném výběrovém řízení nezískala žádnou nabídku. Zakázku proto zrušila a projekt se následně znovu řešil v rámci dalších příprav a hledání způsobu jeho realizace.
Původní záměr se nyní znovu dostal do příprav. Krajská zdravotní podle své mluvčí připravuje parkovací dům u budovy prádelny, který má sloužit především zaměstnancům nemocnice. Jejich přesun by měl následně uvolnit stávající parkovací plochy v hlavním areálu pro pacienty a návštěvníky.
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„Tento parkovací dům předpokládá kapacitu více než 600 stání pro zaměstnance, čímž se zásadním způsobem uvolní stávající kapacita přímo v hlavním areálu nemocnice ve prospěch pacientů a návštěvníků,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
Záměr je součástí investičních projektů financovaných z úvěru Evropské investiční banky. Krajská zdravotní nyní dokončuje finální kroky potřebné k jeho zajištění.
Kdy přesně se začne stavět a kdy bude nový parkovací dům otevřen, zatím jasné není. „O přesném harmonogramu zahájení výstavby a následném zprovoznění budeme veřejnost informovat po dokončení finálních administrativních a schvalovacích procesů,“ uzavřela Kučerová.