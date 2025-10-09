„K prvnímu incidentu došlo odpoledne, kdy si obviněný jako svou oběť vybral nezletilého chlapce. Požadovat měl po něm, aby mu odevzdal boty, přičemž jej zastrašoval kovovým boxerem, který držel v ruce tak, aby byl dobře viditelný,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger. Kromě bot vzal útočník chlapci i hotovost ve výši 30 korun. Svou obuv nechal na místě.
Dalšího skutku se měl dopustit v nočních hodinách. „Oslovil dvojici mladíků, z nichž jeden byl mladistvý, a vyhrožoval jim fyzickým napadením. Požadoval vydání stokoruny a opět použil boxer. I když peníze nezískal, jednomu z poškozených vytrhl z ruky mobilní telefon, se kterým z místa utekl,“ popsal Krieger s tím, že při útocích nebyl nikdo zraněn.
Policie brzy zjistila totožnost podezřelého i to, že se měl dopustit obou loupeží. „Kriminalisté všechny získané informace vyhodnotili a po pár hodinách zaklepali podezřelému na dveře. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby, který mostecký soud akceptoval,“ uvedl Krieger. Mladík byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě prokázání viny mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.