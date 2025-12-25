„Téměř ve třech stovkách případů měla přijmout platby za zboží, u nichž následně měla zapsat přijatou částku v nižší výši, než odpovídala skutečnosti. Doklady ve skladové evidenci dodatečně opravila a rozdíl mezi skutečně přijatou částkou a částkou deklarovanou ve skladové evidenci si měla ponechat,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Doplnila, že zpočátku tento „přivýdělek“ čítal tisíce korun měsíčně, později se však částky začaly navyšovat. „Někdy sumy dokonce přesahovaly sto tisíc. Kromě toho si na prodejně měla brát a konzumovat vystavené zboží, aniž by za něj platila,“ uvedla mluvčí.
Nakonec ženino počínání odhalil zaměstnavatel a obrátil se na policii. Ženu vyšetřovatel obvinil ze spáchání zločinu zpronevěry. „Pokud její vinu soud prokáže, může jí s ohledem na výši způsobené škody uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,“ nastínila Glogovská.