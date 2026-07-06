Města v Ústeckém kraji vykupují byty ve vyloučených lokalitách, domy nestaví

Města v Ústeckém kraji v končícím volebním období pokračovala ve výkupu jednotlivých bytů ve vyloučených lokalitách. V plánu byly i výkupy celých domů. V Duchcově a Litvínově schválili nyní koupi hotelů, kde by mohly byty vzniknout. Motivací radnic je zabránit tzv. obchodu s chudobou a přílivu dalších problémových obyvatel. Šluknov chce koupit stovky bytů na sídlišti. Litoměřice přestavují na byty bývalá kasárna a krajském město představilo plán na výstavbu celé čtvrti.
Nabídka bydlení na trhu na severu Čech je pestrá a ceny patří dlouhodobě k nejnižším v republice. V posledních letech vzniklo několik developerských projektů. Některé lokality těží z dobrého spojení do Prahy, kde řada Severočechů pracuje. Města samotná spíše vykupují jednotlivé byty. Každoročně jich několik ve vyloučených lokalitách koupí Most. Sousední Litvínov měl slíbeno deset milionů korun od ministerstva financí na odkup bytů v jednom z vybydlených paneláků na sídlišti Janov, které je považováno za vyloučenou lokalitu. V budově dlouhodobě nikdo nežije a majitelé opuštěných a vybrakovaných bytů jsou vesměs nedohledatelní. Na jaře se město dozvědělo, že peníze nedostane. V minulosti dal Litvínov zbourat čtyři panelové domy, které obyvatelé zcela zničili.
Největší projekt v bytové oblasti, a to na výkup celého sídliště, připravuje Šluknov na Děčínsku. Město požádá o evropskou dotaci 200 milionů korun, nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli chce získat kontrolu. Na odkupu asi 400 bytů a jejich následném převodu na samosprávu se domluvila radnice s Ústeckým krajem a Agenturou pro sociální začleňování. V Česku jde o ojedinělý projekt.
Duchcov na Teplicku nedávno schválil nákup bývalého hotelu naproti zámku za 6,7 milionu korun. Nápadů, co by v hotelu mohlo být, včetně bytů, zaznělo několik. Řešit to chce radnice až po podzimních volbách. Ve stejné situaci je Litvínov, jehož zastupitelé schválili koupi Hotelu Lázeňský vrch, který propadl státu z trestné činnosti. Důvodem rozhodnutí města je obava, že by jiný majitel mohl využít objekt pro ubytovávání problémových nájemníků. Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová ČTK řekla, že předpokládaná kupní cena při přímém prodeji nemovitosti se bude pohybovat okolo 40 milionů korun.
Děčínští zastupitelé diskutovali na konci června o zbourání bytového domu ve čtvrti Boletice a následné stavbě nového. Schválili, že radnice podá žádost o dotaci, předfinancuje projekt téměř 50 miliony korun a bude se na investici finančně podílet částkou 12 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt 85 procent. Náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Lehká (Volba pro Děčín) uvedla, že je prodej domu bezpečnostním rizikem. Podle ní by se z něj mohla stát ubytovna, kupující by mohl být takzvaným obchodníkem s chudobou.
Litoměřice letos v lednu podepsaly smlouvu o převodu pozemku v areálu bývalých kasáren pod Radobýlem, kde má do sedmi let vzniknout 120 bytů. Ústí nad Labem plánuje ve dvou panelových domech v Orlické ulici, které sloužily jako domov pro seniory, vybudovat 92 městských bytů. Plán zahrnuje i vznik 59 parkovacích míst a opatření na snížení energetické náročnosti domů. Stavební práce jsou naplánované na roky 2026 až 2028, výdaje město už dřív odhadlo na 150 milionů korun. Investici pokryje úvěr od Evropské investiční banky.
Plán na vznik nové čtvrti představila ústecká radní Eva Fialová (ANO) loni. Cílem města, které má přes 90.000 obyvatel, je vlastnit 3000 bytů. S naplněním této vize mají pomoci dotační prostředky i soukromí investoři. Fialová (ANO) dnes novinářům řekla, že se odhadované náklady pohybují okolo 30 miliard korun.