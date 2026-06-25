Města v Ústeckém kraji zavedla opatření kvůli vedru, Chomutov upravil chod úřadu

Města v Ústeckém kraji zavádějí různá opatření kvůli vedru. Chomutov například přistoupil k úpravě otvírací doby magistrátu, Ústí nad Labem poslalo do ulic kropicí vozy a Most omezil sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat 40 stupňů Celsia.
Do 3. července budou přepážková pracoviště na chomutovském magistrátu otevřená od 07:00, tedy o hodinu dřív. Opatření se týká evidence obyvatel, vydávání občanských a cestovních dokladů, matriky, registru vozidel, řidičských průkazů a živnostenského úřadu. Ve středu a ve čtvrtek úřad otvírací dobu o hodinu zkrátil. Radnice zároveň občanům doporučila, aby využili možnost vyřídit své záležitosti ráno, kdy jsou teploty snesitelnější.
Krajské město se snaží proti vedru bojovat častějším kropením ulic. "Kropicí vozy budou nově vyjíždět častěji a pokryjí větší rozsah komunikací i dalších veřejných ploch napříč celým městem včetně městských obvodů," uvedl v tiskové zprávě mluvčí magistrátu Marek Lukinič. Opatření se dotýká také ploch, které nejsou přímo ve vlastnictví města, ale tvoří součást jeho veřejného prostoru. Kropení pomáhá snížit teplotu rozpálených povrchů a omezit prašnost. Kropicí vozy jezdí každý den včetně víkendů od 10:00 do 17:00.
Pracovníci Technických služeb města Mostu dokončují sečení trávy. Poté kvůli horku práce dočasně přeruší. Město o tom dnes informovalo na facebooku. Pracovníci budou sekat pouze problematická místa, kde roste hodně plevelu. "Připomínáme také, že sekačky jsou již delší dobu nastaveny na maximální možnou výšku sečení 11 centimetrů, aby trávníky lépe odolávaly současnému horku a suchu," uvedlo město.
Města před vedry varují na sociálních sítích i webech. Vyzývají k dodržování pitného režimu a doporučují lidem, aby se zdržovali ve stínu. Teplice se zaměřily na venku žijící kočky, kterým může horko také ublížit. "Pokud teplota okolí překročí kritickou mez, hrozí jim akutní přehřátí a těžká dehydratace," uvedlo město v příspěvku na facebooku.
Kočky mohou být apatické, dezorientované, malátné, vyhledávat neobvyklé úkryty nebo se odmítají pohybovat. Mohou mít horké ušní boltce a polštářky na nohách. Dalším symptomem přehřátí u koček je zrychlené dýchání a nadměrné slinění. Zvířatům mohou lidé pomoci přesunem do stínu, nabídnutím vody a snížením jejich tělesné teploty například otíráním tlapek, třísel a břicha navlhčeným ručníkem. Poté je vhodné kontaktovat veterinárního lékaře.