Město Litvínov získalo dotaci na asistenty prevence kriminality

Autor: ČTK
  18:22aktualizováno  18:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Litvínov na Mostecku získal od ministerstva vnitra dotaci 898.000 korun na financování čtyř asistentů prevence kriminality. Peníze město využije především na jejich mzdy, supervize a vzdělávání. Asistenti působí zejména u škol a v lokalitách, které obyvatelé označili jako problematické. ČTK to řekla starostka města Kamila Paloch Bláhová (ANO).

Městská policie Litvínov podala žádost o dotaci v únoru v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2026. Město v srpnu schválilo přijetí dotace, která pokryje část nákladů na práci čtyř asistentů v období od března do prosince. Město se na financování projektu musí podle starostky podílet nejméně ze 49 procent celkových nákladů.

Asistenti prevence kriminality se v Litvínově osvědčují, řekla Bláhová. "Působí zejména v okolí litvínovských škol a v lokalitách, které obyvatelé označili v pocitové mapě jako problematické. Velmi často se jim daří vznikající konfliktní situaci včas uklidnit nebo jí předejít ještě předtím, než je nutný zásah strážníků," dodala. Asistenti podle ní sbírají podněty od obyvatel a předávají je strážníkům. Pomáhají také řešit drobnější problémy související s bezpečností ve městě.

Litvínov má v současnosti osm preventistů. Čtyři jsou zaměřeni na prevenci ve školství. Další čtyři jsou asistenty prevence kriminality, kteří jsou financováni z dotace ministerstva vnitra. V minulosti město zaměstnávalo deset preventistů, jejich počet se však snížil kvůli omezení dotační podpory. "Máme radost, že jich máme aspoň osm. Kdyby jich bylo víc, byli bychom samozřejmě rádi," řekla Bláhová.

Čtyři asistenty prevence kriminality město podle Bláhové považuje za potřebnou součást svého personálního zajištění a zaměstnává je ve stálém pracovním poměru bez ohledu na to, zda na ně získá dotaci. Po skončení současného dotačního období proto chce, aby v práci pokračovali, a bude se pokoušet získat další finanční podporu.

Litvínov i sousední Most se dlouhodobě zabývají otázkami bezpečnosti. Asistenti prevence kriminality slouží jako nástroj, který města využívají pro práci v terénu, kontakt s obyvateli a předcházení konfliktům.

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