Město Most hledá, kdo se stane jeho tváří

Zájemci se mohou přihlásit do soutěže nazvané Staň se Tváří Mostu.
Podmínkou účasti v ní je věk minimálně 18 let, propojení s Mostem (trvalé bydliště, studium či jiná vazba na město) a zkušenost a aktivita na sociálních sítích.
Termín podání přihlášky je 15. listopad.
Nutné je natočit krátké motivační video a vyplnit formulář.
V průběhu listopadu budou autoři nejlepších videí pozváni k osobnímu pohovoru, o vítězi bude jasno do konce listopadu.
Výherce se může těšit na uzavření kontraktu ve výši 30 tisíc korun, volný vstup do Aquadrom, městského divadla, koncerty či hipodrom, na profi fotografie a budování vlastního proma a nahlédnutí do zákulisí velkých městských akcí.