Město Most získalo hned několik ocenění za komunikaci

Most získal ocenění za moderní komunikaci.
V celostátní soutěži Zlatý lajk, která hodnotí úroveň informačních kanálů měst a obcí, obdržel hned čtyři prestižní ceny.
Tištěné periodikum Mostecké listy získalo v Ústeckém kraji první místo.
Dobrého výsledku dosáhl Instagram města, který v celostátní konkurenci obsadil 2. místo.
Stejnou příčku na celorepublikové úrovni vybojoval i web města.
Úspěšný byl rovněž facebookový profil města, který v krajském kole vybojoval stříbro v konkurenci téměř 200 dalších profilů.