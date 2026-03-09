Město Most získalo hned několik ocenění za komunikaci

Autor: mst
  4:59
V celostátní soutěži Zlatý lajk obdrželo město čtyři ceny. Nejvyšší ocenění má tištěné periodikum Mostecké listy, dobrý výsledek hlásí i městský web, Instagram a Facebook.

Centrum Mostu, v pozadí vrch Hněvín | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Most získal ocenění za moderní komunikaci.

V celostátní soutěži Zlatý lajk, která hodnotí úroveň informačních kanálů měst a obcí, obdržel hned čtyři prestižní ceny.

Tištěné periodikum Mostecké listy získalo v Ústeckém kraji první místo.

Dobrého výsledku dosáhl Instagram města, který v celostátní konkurenci obsadil 2. místo.

Stejnou příčku na celorepublikové úrovni vybojoval i web města.

Úspěšný byl rovněž facebookový profil města, který v krajském kole vybojoval stříbro v konkurenci téměř 200 dalších profilů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...


EXTERNÍ E-MAIL
Každá darovaná kytička dělá ženám především radost,ale také něco říká,nejen druh, či počet,ale také barva.
A já všem ženám k MDŽ posílám obdiv, radost a...

vydáno 9. března 2026  9:08


EXTERNÍ E-MAIL
Nedaleko letňanské radnice byl v loňském roce instalován zrekonstruovaný kříž.
Nedávno zde proběhly terénní úpravy.
Pavel Kyselák

vydáno 9. března 2026  9:07


EXTERNÍ E-MAIL
Dobrý den, posílám svoji fotku do rubriky Vaše fotky z Prahy kterou jsem pořídil v autobuse č. 200 v Praze 8 směr Kobylisy. Rozbitá část busu vypadá jak část kam se schovávají...

vydáno 9. března 2026  9:07

Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud...

9. března 2026  8:42,  aktualizováno  9:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Později a dráž. Rozsáhlá modernizace kina Kosmos v Třinci spěje ke konci

Vizualizace podoby modernizovaného kina Kosmos v Třinci (6. března 2026)

Modernizace třineckého kina Kosmos se blíží k závěru. Vyjde zhruba o čtvrtinu dráž, než se původně předpokládalo, a hotová bude později, než město plánovalo.

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Místo mobilů třeba tanec. Ministerstvo zvažuje zákaz, školy to už samy zavádí

Ilustrační snímek

Děti by neměly trávit přestávky na mobilech. Takový je plán ministra školství Roberta Plagy. Podle něj však nemá jít o pouhé odebrání telefonů, školy mají dětem nabídnout aktivní vyžití, například...

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Logo věže a střechy kostela už nestačí, Pelhřimov hledá nový vizuální styl

Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má...

Nový jednotný styl, kterým se bude město prezentovat, hledá pelhřimovská radnice. Podle vedení městského úřadu by měl být moderní, jasně srozumitelný pro návštěvníky a zároveň i blízký místním...

9. března 2026  8:52

Vědci zkoumají léčbu deprese pomocí psychedelik u lidí s roztroušenou sklerózou

ilustrační snímek

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zkoumají možnosti léčby deprese pomocí psychedelik u pacientů s roztroušenou sklerózou. Lidé s touto diagnózou...

9. března 2026  7:01,  aktualizováno  7:01

Teplé jarní počasí tento týden v Česku vydrží. Víkend ale může přinést déšť i ochlazení

Výhled z kolonie Baba v Praze 6 nabízí jak jižní slunce, tak neobvyklý záběr na...

Nadprůměrně teplé jarní počasí bude v Česku pokračovat i v dalších dnech. Odpolední teploty se mohou dostat až k hranici 15 °C, postupně však přibude oblačnosti a místy se objeví přeháňky. V průběhu...

9. března 2026  8:06

Událost pro milovníky pohybu: Blíží se veletrh FOR BIKES a festival SPORT EXPO

9. března 2026

V Litoměřicích hloubí sto vrtů. Unikátní vytápění geotermálním teplem se blíží

Hloubení vrtů v okolí kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích (únor 2026)

Po déle než dvou desítkách let příprav bude v roce 2028 konečně možné v Litoměřicích připojit dálkové vytápění na geotermální energii. V prvních letech by teplo z mělkých vrtů mělo pokrýt 10 až 15...

9. března 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Přednáška v Teplicích seznámí se sýčkem

Sýček obecný. V současné době se podle odborníků nachází v celé České republice...

Zájemci se mohou 11. března vydat na teplický magistrát, kde proběhne přednáška o sýčkovi obecném – jednom z nejrychleji ubývajících druhů ptáků v naší krajině.

9. března 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.