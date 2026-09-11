Město Ústí nad Labem pořídí pro strážníky tři nové vozy, nahradí vyřazená auta

Městská policie v Ústí nad Labem dostane tři nové automobily. Radní schválili přidělení veřejné zakázky na jejich nákup. ČTK o tom informoval primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). Zakázku získala společnost, která podle Nedvědického nabídla za dodání tří vozidel zhruba 2,3 milionu korun. Nové vozy nahradí tři vyřazené automobily, počet vozidel městské policie tak zůstane na 17, uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.
Automobily budou sloužit k běžným výjezdům městské policie, žádný zvláštní účel pro ně město neplánuje, řekl Novotný. Vozidla budou v bílé barvě. Musí být vybavena homologovanou rampou s modrými výstražnými světly, zvukovým výstražným zařízením, vysílačkou a polepy, které budou označovat příslušnost k městské policii.
Podle zadávacích podmínek musí mít vozy výkon nejméně 90 kW, automatickou převodovku s minimálně sedmi převodovými stupni a zavazadlový prostor o objemu nejméně 550 litrů při pětimístném uspořádání. Jejich délka nesmí přesáhnout 4,4 metru. Součástí základní výbavy má být také tempomat, systém udržování vozidla v jízdním pruhu, přední a zadní parkovací senzory a zadní parkovací kamera.