Kliky i přítahy. Ústečtí strážníci udělali nábor, potřebují posily do centra

Zájem o práci městského policisty přivedl do Ústí nad Labem pět uchazečů, kteří zvažují profesní dráhu v uniformě. Městská policie Ústí nad Labem otevřela své zázemí zájemcům o službu a nabídla jim možnost nahlédnout na profesi, která kombinuje odpovědnost, každodenní kontakt s lidmi i aktivní podíl na bezpečnosti města.

Náborová akce probíhala na služebně městské policie, tady uchazeči absolvovali fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení. Z pěti zájemců o práci jeden fyzickými testy neprošel. Právě fyzická připravenost patří mezi klíčové předpoklady pro výkon služby, která často vyžaduje rychlé reakce, odolnost a schopnost zvládat náročné situace v terénu.

Náborová akce Městské policie v Ústí nad Labem. Dorazilo pět zájemců o práci v uniformě. Uchazeči absolvovali fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení. (prosinec 2025)
„Fyzické testy nemají být žádným závodem. Nejde o výkony na čas ani o soutěžení,“ uvedl Jan Novotný, zástupce ředitele městské policie v Ústí nad Labem. „Potřebujeme především zjistit, jestli je ten člověk zdravotně v pořádku – zda má pohyblivé klouby, zdravá kolena, kyčle a ramena a zvládne fyzickou zátěž, kterou služba obnáší.“

Součástí prověrek byly například sedy – lehy, dřepy, kliky, dřepy s činkou, bench press nebo přítahy na hrazdě.

Podle Novotného se za roky jeho působení u městské policie mění i sami uchazeči. „Určitě pozoruji rozdíl proti minulosti. Připadá mi, že dnes mladí lidé nemají dostatečnou tělesnou průpravu už ve školách. Když někdo nezvládne ani základní dřep, je to minimálně k zamyšlení,“ podotkl.

Jedním z účastníků náboru byl také dvacetiletý uchazeč Marek, který o službě u městské policie uvažuje dlouhodobě. „Studoval jsem čtyři roky na škole Trivis a už od základní školy jsem chtěl být policistou. Láká mě práce, při které můžu pomáhat lidem,“ vysvětlil svou motivaci.

Na fyzické testy se podle svých slov nijak zvlášť nepřipravoval. „Sportuju v podstatě odmalička, doma cvičím, chodím běhat, takže jsem to bral spíš jako běžnou součást toho, co už dělám,“ uvedl. Fyzickou zdatnost považuje za nezbytnou součást profese. „Na ulici se dějí různé věci, a když je člověk připravený, nemá se co stát. U téhle práce je to opravdu potřeba,“ doplnil.

Zájemcům o práci nabízí městská policie kromě samotné profese také řadu zaměstnaneckých benefitů. Strážníci nastupují do hlavního pracovního poměru na dobu neurčitou, mají jistotu stabilního zaměstnání a nárok na 25 dní dovolené a pět dní indispozičního volna.

Pobodání v centru Ústí za bílého dne. Zraněný sám přišel k hlídce strážníků

Součástí odměňování jsou také příplatky za směnnost, práci o víkendech a svátcích, osobní a zvláštní příplatek či paušální příspěvek na stravování. Městská policie nabízí rovněž výkonnostní a pololetní odměny nebo náborový příspěvek ve výši 70 tisíc korun.

Důležitým motivátorem pro uchazeče je také výše mzdy. Plat strážníka městské policie v Ústí nad Labem se liší podle délky praxe a platové třídy, během vstupního školení se pohybuje přibližně mezi 20 až 30 tisíci korun hrubého včetně příplatků. Po úspěšném získání osvědčení může mzda vzrůst na částky přesahující 40 tisíc korun měsíčně.

Město Ústí nad Labem zároveň plánuje navýšit počet o deset strážníků. Podle vedení městské policie budou všichni noví strážníci směřovat do centra města. „Naše personální stavy nejsou komfortní a všech deset nových strážníků bude umístěno na základně, tedy v centru, kde je kriminalita nejvyšší,“ uvedl Novotný.

Jako nejzatíženější lokality jmenoval Mírové náměstí, okolí kavárny Barborka, hlavní nádraží a oblast kolem Labe. Právě Barborka patří dlouhodobě k problémovým místům. „Veřejnost si zde stěžuje na shromažďování narkomanů a sociálně slabších osob a na vznikající nepořádek. Abychom tam udrželi pořádek, musí zde být hlídka nepřetržitě, čtyřiadvacet hodin denně,“ popsal.

Kvůli maturitě konec desítek lidí

Takové vytížení je však pro městskou policii problém. „Velitel má na celé město k dispozici šest strážníků, tedy tři dvoučlenné hlídky, které pokrývají území od Bukova až po Vaňov. To je při současných požadavcích velmi složité,“ přiznal.

Fyzická připravenost se podle vedení nekontroluje pouze při náboru. „Každý strážník se musí dál zlepšovat. Jednak k tomu má podmínky, jednak je to v jeho vlastním zájmu. Každé čtvrtletí navíc provádíme přezkoušení z fyzické přípravy i ze střelby,“ doplnil Novotný.

Jednou z hlavních komplikací při náboru je podle něj také legislativa. „Zákon nám ukládá povinnost přijímat pouze uchazeče s maturitou, zatímco státní policie tuto podmínku nemá. Když zákon vstoupil v platnost, odešlo nám 36 strážníků, což bylo na celkovém počtu výrazně znát. Ale v současnosti jinou možnost nemáme,“ uzavřel.

