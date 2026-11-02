Městská policie v Mostě pořídí dron s kamerou, využije ho pro dohled i v krizi

Městská policie v Mostě rozšíří technické vybavení o dron s kamerou. Profesionální bezpilotní systém chce používat při zajišťování veřejného pořádku, ochraně osob a majetku i při řešení mimořádných událostí. Celkové náklady jsou 600.000 korun, Ústecký kraj podpořil projekt dotací 250.000 korun. Informovala o tom dnes radnice na webu.
"Modernizaci technického vybavení městské policie se věnujeme systematicky a dlouhodobě. Nejde nám přitom o nahodilé pořizování technologií. Každé nové vybavení musí mít konkrétní využití v praxi a musí nám pomoci pracovat efektivněji a bezpečněji. Dron je dalším krokem tímto směrem," uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.
Bezpilotní systém budou strážníci využívat zejména k monitorování rizikových, rozlehlých a obtížně přístupných míst v odlehlých částech města nebo k dohledu nad veřejnými akcemi s vyšší koncentrací lidí. Uplatnění najde také při pátrání po pohřešovaných lidech, zatoulaných zvířatech, dokumentaci dopravních nehod nebo při mimořádných událostech.
Významnou výhodou bude možnost okamžitého přenosu obrazu. Strážníci tak budou moci získat aktuální přehled o situaci ještě před vstupem do rizikového nebo obtížně přístupného prostoru, lépe vyhodnotit další postup a efektivněji koordinovat zasahující hlídky. "Při řešení mimořádné události rozhodují co nejpřesnější informace a čas. Pohled z výšky nám může během několika okamžiků poskytnout přehled o situaci na rozsáhlém území, pomoci při pátrání nebo ukázat místa, kam by jinak museli vstupovat strážníci. Vedle efektivity je pro nás proto důležitým přínosem také zvýšení bezpečnosti zasahujících lidí," uvedl Hrvol.
Dron bude primárně využívat Městská policie Most. V případě potřeby bude možné nabídnout součinnost včetně vyškoleného personálu také státní policii a dalším složkám integrovaného záchranného systému. "V posledních letech jsme výrazně posunuli technické možnosti městské policie, od modernizace kamerového systému a operačního střediska přes využívání pokročilých analytických nástrojů až po nové ochranné vybavení strážníků. Tímto projektem v tom chceme pokračovat. Moderní technologie mají pro městskou policii smysl tam, kde dokážou podpořit práci strážníka a přinést větší bezpečnost obyvatelům města," řekl Hrvol.