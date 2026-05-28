Městské divadlo v Chomutově po 40 letech opět zdobí kompletní sousoší múz

Městské divadlo v Chomutově ode dneška po 40 letech opět zdobí kompletní sousoší múz. Dvě sochy nechalo město na neorenesanční divadlo umístit před dvěma lety, dnes je doplnila zbývající dvě díla. Původní sochy byly umístěné na atice divadla od roku 1905 do roku 1986, kdy musely být kvůli špatnému stavu odstraněny. ČTK o tom dnes informovala Tereza Rödlingová z odboru rozvoje investic chomutovského magistrátu.
První dvě múzy Erató a Terpsichore zhotovil akademický sochař Jaroslav Jelínek, který pár měsíců poté zemřel. V práci pokračoval jeho syn, sochař a restaurátor Václav Jelínek, který sousoší dokončil. Na střeše divadla je múza tragédie se škraboškou Melpomené, múza hudby, milostné poezie s lyrou Erató, múza tance s baletní tyčí Terpsichore a múza básnictví, komedie s věncem z lipových listů a s bubínkem Thálie.
Výroba dvou soch trvala vždy půl roku. "Jsou to odlitky z umělého kamene, kdy jedna váží 1,2 až 1,6 tuny. Výška soch byla zachována jako u původních soch, a to 2,6 metru," řekla Rödlingová. Sochaři vytvořili kopie múz a zachovali také jejich gesta a pohyby.
Proces výroby soch nebyl snadný, uvedla Rödlingová. Na sochařský hák na točně si autoři připravili kovové konstrukce vyložené dřevěnými latěmi, aby unesly velké množství hlíny. Následně nanesli hlínu a vymodelovali výsledný tvar.
Po schválení modelů sochaři odlili materiál do formy. "Jen pro představu bylo použito deset pytlů sádry s armaturou obarvenou nosnou sádrovou vrstvou, která odlišovala odlitek od sádry," podotkla úřednice. Formy autoři vyztužovali železem a trubkami. Socha vznikla odlitím speciální směsi z písku, bílého cementu a mramorové moučky.
Z každé sochy vždy po dvou týdnech sochaři odstranili sádrovou formu, povrch opravili a doplnili chybějící části. Sochy jsou natřené ochrannou barvou a ošetřené hydrofobním nátěrem proti povětrnostním vlivům. Díla na divadlo umisťovali odborníci pomocí jeřábu. Za poslední dvě sochy město Chomutov zaplatilo 1,2 milionu korun.
První dvě múzy nechalo město na divadlo umístit na návrh občana. Tehdy náklady pokryly prostředky vyčleněné v participativním rozpočtu.