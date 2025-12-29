Městské sklepy v Jirkově po roce opět ožily

Tu i letos připravili žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Jirkov ve spolupráci s městem Jirkov a KVIZ Jirkov.
„Návštěvníci se vydali na dobrodružnou cestu tajemným sklepením plným pohádkových zastávek. Celým putováním je provázela Luciferová se svým čertovským poskokem, kteří návštěvníky dovedli až k samotnému pánu pekel. Cestou se děti setkaly s čerty i známými postavami z oblíbených pohádek – Anděl Páně, Čertí brko, Láska rohatá, Princezna ze mlejna, Nejlepší přítel nebo Peklo s princeznou. Každá scénka znamenala další krok blíž k vládci pekel,“ popsala Vanesa Drahá z jirkovské radnice.
Na konci čekal na malé návštěvníky Lucifer, který je podle tradice trochu pokáral za zlobení , ale taky pochválil za dobré skutky. Po úspěšném průchodu peklem pak přišla zasloužená odměna – anděl s malým dárkem za odvahu.
Celkem proběhlo osm prohlídek a všechny byly podle Vanesy Drahé beznadějně vyprodané.
„Děkujeme všem, kteří dorazili a vytvořili skvělou atmosféru. A už teď se těšíme zase za rok,“ dodala Drahá.