Vozidlo bude sloužit hlavně k přepravě speciální svahové sekačky, která se používá při údržbě travnatých ploch ve svazích a v těžko přístupném terénu.
„Vozový park, který městské služby mají, postupně obnovujeme. Nové vozidlo jim umožní lépe reagovat na potřeby údržby zeleně a zajistit efektivnější péči o veřejné plochy,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez).
Dosavadní technické vybavení městským službám přepravu sekačky neumožňovalo. Nový vůz proto zajistí, aby se technika dala bezpečně a účelně využívat při každodenní práci.