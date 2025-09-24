Městské služby Ústí nad Labem koupí nový nákladní vůz

Autor: lnř
  7:59
Městské služby Ústí nad Labem koupí nový nákladní vůz s nosičem kontejnerů. Na jeho pořízení získají příspěvek od města ve výši 786 tisíc korun.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Vozidlo bude sloužit hlavně k přepravě speciální svahové sekačky, která se používá při údržbě travnatých ploch ve svazích a v těžko přístupném terénu.

„Vozový park, který městské služby mají, postupně obnovujeme. Nové vozidlo jim umožní lépe reagovat na potřeby údržby zeleně a zajistit efektivnější péči o veřejné plochy,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez).

Dosavadní technické vybavení městským službám přepravu sekačky neumožňovalo. Nový vůz proto zajistí, aby se technika dala bezpečně a účelně využívat při každodenní práci.

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
