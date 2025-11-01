„Městská správa se potýká s nedostatkem u profesí všeobecná zdravotní sestra a fyzioterapeut,“ uvedl primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST).
Náborový příspěvek má organizaci pomoci tuto situaci řešit a zajistit tak potřebnou péči.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
„Městská správa se potýká s nedostatkem u profesí všeobecná zdravotní sestra a fyzioterapeut,“ uvedl primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST).
Náborový příspěvek má organizaci pomoci tuto situaci řešit a zajistit tak potřebnou péči.
Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...
Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...
V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice. Projekt za 28 milionů korun vzniká na nevyužité ploše mezi areálem Hasičského záchranného sboru (HZS) a...
Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, ten následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři na místě měli v péči i dalšího lehce...
VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY
„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.
V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...
V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...
V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Rymáň je součástí obce Svárov. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina...
Sobotní brzké ráno na Smíchově
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Zahrne inscenace Babička, Hra, která se zvrtla, Starý bílý muž, Drákula - komedie...