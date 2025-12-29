Městskou policii v Litoměřicích čeká změna ve vedení

Autor: vlm
  5:59
Městskou policii v Litoměřicích čeká po více než třiceti letech změna ve vedení. Její dlouholetý velitel Ivan Králik oznámil, že k 28. únoru příštího roku na svou funkci rezignuje.

Městskou policii v Litoměřicích čeká po více než třiceti letech změna ve vedení. Její dlouholetý velitel Ivan Králik oznámil, že k 28. únoru příštího roku na svou funkci rezignuje. | foto: archiv města Litoměřice

V čele litoměřické městské policie stojí 66letý Ivan Králik od roku 1991 a nyní se rozhodl své profesní působení uzavřít a odejít do důchodu.

V souvislosti s jeho odchodem město vyhlašuje výběrové řízení na nového velitele. Zájemci mohou své přihlášky zasílat do 20. ledna 2026. Nástup vybraného uchazeče je předpokládán v březnu téhož roku, případně dle dohody. Podrobné informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na úřední desce na tomto odkazu

„Ivan Králik zůstane součástí městské policie do konce května. Nový velitel tak bude mít dostatek času na převzetí agendy i postupné zapracování,“ uvedl starosta Litoměřic Radek Löwy (ANO).

29. prosince 2025  7:59

