Městští policisté v Jirkově přijmou dva nové strážníky

Vyšší počet strážníků je podle šéfa jirkovské městské policie Filipa Havlíka nutný vzhledem k nárůstu koncentrace obyvatel a s tím souvisejícím narušováním veřejného pořádku, zhuštění dopravy, kdy je potřeba více řešit parkování, zajištění bezpečnosti dětí u škol a přechodů a také například k zajištění přibývajících objektů v majetku města, které jsou napojeny na pult centralizované ochrany.
„Kvůli nízkému personálnímu stavu, zejména v období letních dovolených nebo pracovní neschopnosti, obvykle zbývali jen tři strážníci na jednu dvanáctihodinovou směnu,“ vysvětlil Havlík.