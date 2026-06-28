Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji

Meteorologové dnes kolem 23:00 odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu tam platila od pátečního odpoledne.
I nadále platí smogová situace v Praze a Středočeském kraji. Lidé by se měli při pobytu venku především v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti.
Smogová situace souvisí s nynějším extrémním horkem. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.