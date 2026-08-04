Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci, potřetí za léto

Meteorologové dnes odpoledne vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Lidé by se měli při pobytu venku zejména v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, spojené s vyšší frekvencí dýchání, informoval Český hydrometeorologický ústav. Smogová situace platí v regionu potřetí od konce června. V Česku nyní platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů.
Smogovou situaci vyhlašují meteorologové, pokud alespoň na jedné stanici reprezentativní pro dané území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový a její překročení je na některé z reprezentativních stanic očekáváno i následující hodinu. Smogovou situaci dnes vyhlásili také pro Středočeský kraj a Prahu.
Smogová situace souvisí s nynějšími extrémně vysokými teplotami vzduchu. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.