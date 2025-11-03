Mezi poliklinikou a nádražím v Litvínově zmodernizují tramvajovou trať

V Litvínově zmodernizují 1,2 kilometru dlouhý úsek tramvajové trati mezi poliklinikou a vlakovým nádražím.
Vysoutěžená cena je zhruba 388 milionů korun, velkou část nákladů pomůže Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova uhradit dotace.
Stavební práce se rozběhnou v březnu příštího roku a potrvají osmnáct měsíců.
Součástí prací bude nejen modernizace stávajících zastávek, ale i zřízení nových, a to v Mostecké ulici a u obchodního domu.
Klíčovou dopravní změnou bude vybudování nového kruhového objezdu na křižovatce ulic 9. května – Smetanova – Jiráskova – Tržní s cílem optimalizace a zlepšení preference pro vozidla veřejné dopravy.
Dále dojde k novému prostorovému uspořádání v přestupním uzlu „Poliklinika“. Koleje v tomto úseku budou upraveny tak, aby po trase mohla jezdit i auta.