Otci přeťal páteř, pak se podřízl. Útočník z maloměsta v nemocnici zemřel

Autor: gor
  9:12aktualizováno  9:12
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Meziboří na Mostecku (říjen 2023) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Muž podezřelý z toho, že na začátku srpna v Meziboří na Mostecku nožem zaútočil na svého otce, je po smrti. V nemocnici podlehl vážnému zranění, které si následně sám způsobil. Jeho stíhání tak bude zastaveno.

„Krátce po incidentu se podezřelý čtyřiatřicetiletý muž pokusil o sebevraždu. Následkům řezného zranění, které si způsobil, v nemocnici podlehl,“ uvedla policie.

Incident se odehrál v jednom z mezibořských paneláků 2. srpna večer. Muži se nejprve podle všeho pohádali. Pak údajně mladší z nich zaútočil na svého otce nožem zezadu. Podle informací iDNES.cz mu dokonce přeťal páteř. Pak si podřízl krk.

Konflikt dvou mužů v paneláku skončil pobodáním, útočník se pak chtěl zabít

Oba muže tehdy záchranáři převezli s velmi vážnými zraněními do ústeckého traumacentra. Pachatel zemřel minulý týden. Jeho otec je momentálně v péči lékařů v liberecké nemocnici.

„Vzhledem k úmrtí podezřelého bude policejním orgánem podán návrh na zastavení trestního stíhání,“ doplnila policie.

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