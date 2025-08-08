Součástí novinky budou i nouzová tlačítka, díky nimž mohou řidiči rychle upozornit na případnou rizikovou situaci.
„Nový monitoring MHD nám umožní sledovat provoz jednotlivých vozidel i dění uvnitř, a to s přenosem obrazu přímo do operačního střediska městské policie. Díky nouzovým tlačítkům pak budou moci řidiči v trolejbusech a autobusech okamžitě signalizovat rizikovou situaci a předat tuto informaci přímo městské policii, která tak bude moci rychle zasáhnout,“ přiblížil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).
Projekt zahrnuje instalaci předních kamer, dalších bezpečnostních prvků a nouzových tlačítek. Podle vedení města má systém výrazně zvýšit bezpečnost cestujících i řidičů, pomoci při řešení krizových situací a zároveň zefektivnit dohled nad provozem.
Město za novinku zaplatí necelých 7,5 milionu korun bez DPH. Část nákladů pomůže uhradit dotace získaná z programu Národního plánu obnovy zaměřeného na využití sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony.
Instalace technologií do všech vozů MHD začne v nejbližších měsících.