Plusů je několik, hájila politička MHD pro děti zdarma. Nápad neprosadila

Lenka Dvořáková
  8:52aktualizováno  8:52
Bezplatná MHD pro děti do patnácti let v Ústí nad Labem nebude. Zastupitelé nejenže odmítli samotné zavedení opatření, ale ani nepodpořili návrh na zpracování analýzy, která měla prověřit jeho ekonomické, technické i sociální dopady.

MHD v Ústí nad Labem | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

S návrhem přišla zastupitelka Karolína Žákovská (Pro!Ústí), která zdůraznila, že jde o snahu otevřít odbornou debatu. „Nenavrhuji to rovnou zavést. Chtěla jsem, abychom si nechali zpracovat analýzu a věděli, co by to znamenalo,“ uvedla tento týden během jednání zastupitelstva. Svůj návrh opřela o tři hlavní argumenty – sociální, environmentální a právní.

Podle ní by bezplatná doprava mohla výrazně pomoci rodinám s více dětmi, pro které se i zdánlivě nízké náklady na jízdné mohou v součtu stát významnou zátěží. Zároveň poukázala na dlouhodobý efekt ve vztahu k životnímu prostředí.

„Pokud děti povedeme k tomu, aby využívaly městskou hromadnou dopravu, je větší šance, že ji budou využívat i v dospělosti,“ argumentovala s tím, že by opatření mohlo přispět ke snížení individuální automobilové dopravy ve městě.

Milion ročně. V Ústí se dohadovali o penězích úředníků, nakonec přijali opatření

Právní aspekt se týká problematiky jízdy načerno. Žákovská odkázala na rozhodovací praxi Ústavního soudu, podle níž nelze efektivně vymáhat dluhy vzniklé nezletilým po dosažení jejich plnoletosti. V minulosti přitom nebylo výjimkou, že dětem narůstaly dluhy za jízdu načerno, které se pak řešily až v dospělosti. „Dnes už to možné není, ale vzniká jiný problém – část dětí může jezdit bez placení fakticky bez následků, což vytváří nerovnost,“ uvedla Žákovská.

Inspiraci pro svůj návrh hledala v zahraničí, například v portugalském Lisabonu, ale i v regionu. V Mostě a Litvínově už podobný model funguje a děti do 15 let s trvalým bydlištěm v těchto městech zde mohou MHD využívat zdarma. Podle zastupitelky by proto bylo na místě alespoň prověřit, zda by obdobné řešení bylo realizovatelné i v Ústí.

Proti návrhu se však postavila část zastupitelů i vedení města. Starostka ústecké části Neštěmice Yveta Tomková (Vaše Ústí) upozornila především na finanční dopady. „Už dnes přispíváme dopravnímu podniku stovkami milionů korun,“ uvedla s tím, že další částky by raději investovala do rozvoje infrastruktury nebo kvality veřejného prostoru.

Podle dostupných odhadů by zavedení bezplatné dopravy znamenalo nejen výpadek tržeb, ale i ztrátu části kompenzací od státu za povinné zlevněné jízdné. Při stoprocentní slevě by totiž město, které je jediným akcionářem ústeckého dopravního podniku, na kompenzace už nedosáhlo. Výpadek tohoto příjmu by pak muselo pokrýt ze svého rozpočtu.

Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

Zastupitel Radim Bzura (ODS) dále poukázal na fungování integrované dopravy a situaci dětí, které do Ústí dojíždějí z okolních obcí. „Nedokážu si představit, že jedno dítě z Ústí ve třídě bude jezdit zdarma a jiné, například z Chuderova, ne. Ten systém by byl velmi složitý a mohl by působit nespravedlivě,“ podotkl.

Náměstek primátora Michal Mohr (SPD) pak upozornil, že by město nemělo přijímat vlastní nákladná opatření, když se stejně připravují změny v systému slev na jízdném na celostátní úrovni. Sleva pro studenta by se měla od příštího roku zvýšit ze současných 50 procent na 75 procent.

Žákovská tyto výtky odmítla. Zároveň zdůraznila, že její návrh není motivován politicky. „Je to téma, které řeším dlouhodobě. Nejde o žádný předvolební krok,“ uvedla.

Vyjádřila také překvapení nad tím, že zastupitelé odmítli i samotné zpracování analýzy, která by podle ní poskytla relevantní data pro další rozhodování. Podle nich je však analýza zbytečná, a to vzhledem k tomu, že se brzy studentům stejně zvýší sleva na jízdném.

V současnosti vychází v Ústí základní jízdenka na 45 minut pro děti a mládež od 6 do 18 let na 12 korun. Hodinová stojí 14 korun a celodenní 53 korun.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Definitivní tečka za kauzou Stoka? Soud vyhlásí rozhodnutí v její poslední části

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu vyhlásí rozhodnutí v poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Týká se obžalovaných Ivana Trunečky a Petra...

Je to přeložka mezinárodní silnice, poukazuje Brod. Obchvat chce vést přes souseda

Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34....

Zastupitelé města preferují pátou variantu chystaného jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nová silnice by podle nich měla jít jižně od místní části Šmolovy skrz katastry Michalovic a Lípy. Jen...

15. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Kino Petra Bezruče jde k zemi. Kulturu ve Frýdku-Místku střídají parkovací místa

Ve Frýdku-Místku začala demolice kina Petra Bezruče. Na uvolněném prostranství...

Už téměř dvacet let nefunkční kino Petra Bezruče na místeckém sídlišti Riviéra nahradí parkovací dům. Frýdek-Místek začíná stavět stovku nových míst pro přetížené sídliště, kde stále chybí parkovací...

15. dubna 2026  8:42

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska, rypadlo odstranilo nestabilní část střechy

Požár ubytovny na pražském Žižkově zaměstnal desítky hasičů. Desítky lidí byly...

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově pokračují hasiči i ve středu v dohašovacích pracích. Na místě likvidují skrytá ohniska v konstrukci střechy, která se částečně propadla. Během...

15. dubna 2026  8:32

Královské město ožije Festivalem VOC Znojmo

15. dubna 2026  8:25

„Upřímně nevím, jak to řešit.“ Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Ilustrační snímek

Zápisy do mateřských škol skončily a ředitelky a zřizovatelé vyhodnocují, kolik dětí se jim přihlásilo a kolik musejí odmítnout. Od začátku letošního roku jim zákon přikazuje najít místo pro každé...

15. dubna 2026  8:22

Zvedněte se z gauče! Běžecký festival rozběhá na začátku května Plzeň

15. dubna 2026  8:15

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  15. 4. 8:08

ORLEN v Česku rozšiřuje síť ultrarychlého dobíjení a chce být jedničkou

15. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

15. dubna 2026  7:47

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Dopravní terminál Hranečník na okraji Ostravy bude v provozu už téměř rok.

Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní...

15. dubna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

