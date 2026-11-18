Zastupitel Ústí nad Labem Michal Šidák (ODS) rezignoval na svůj post v městském zastupitelstvu. Informaci Ústeckého deníku dnes Šidák potvrdil ČTK. Jeho místo by měl obsadit Zbyněk Novák z koalice Spolu pro Ústí, za kterou Šidák kandidoval v říjnových komunálních volbách. Oblastní vedení ODS už dříve kritizovalo Šidákovo rozhodnutí podpořit vznik koalice v městském obvodu Severní Terasa, kde se stal neuvolněným místostarostou.
Šidák zůstává členem ODS, vzdal se ale všech stranických funkcí, řekl dnes ČTK předseda oblastního sdružení ODS a poslanec Libor Turek. "Rezignoval na všechny stranické funkce, zůstal prostým členem," řekl. O dalším postupu vůči Šidákovi se oblastní vedení strany ještě poradí, uvedl Turek. Zvažuje svolání oblastní rady, případně se věcí bude zabývat oblastní sněm, který se má konat do konce roku.
Šidák jednoznačně nepotvrdil, že na jeho místo nastoupí Novák, protože si podle svých slov neověřoval pořadí náhradníků. "Neověřoval jsem to, kdo je za mnou, ale myslím si, že byl pode mnou," řekl. Turek uvedl, že Novák je na kandidátní listině hned po Šidákovi.
Volby v krajském městě vyhrála koalice stran, hnutí a nezávislých kandidátů pod hlavičkou Jedno Ústí, která získala v zastupitelstvu o 37 členech 22 mandátů a už oznámila, že bude vládnout bez dalších partnerů.
Oblastní vedení ODS už dříve kritizovalo Šidákovo rozhodnutí podpořit vznik koalice v městském obvodu Severní Terasa, kde se stal místostarostou. V obvodu se na vedení dohodly ANO, Spolu pro Ústí, Zdraví Sport Vzdělání a SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Oblastní organizace ODS se od tohoto postupu distancovala. Šidák novinářům dříve řekl, že do koalice vstoupil kvůli osobním vazbám na starostu Jaroslava Šimanovského (ANO) a také kvůli nesouhlasu s rušením městských obvodů, které prosazuje Jedno Ústí. Z ODS vystupovat nehodlá. "V tuhle chvilku nemám potřebu vystoupit," uvedl na začátku listopadu.
Podobnou situaci řešila ústecká ODS už po komunálních volbách před čtyřmi lety. Tehdejší člen strany Pavel Tošovský přešel ke koalici ANO a SPD. Na výzvu oblastního sdružení ODS tehdy ukončil členství ve straně, zastupitelský mandát si ale ponechal a celé volební období působil jako nezařazený radní. V letošních volbách se do zastupitelstva nedostal.
Jestli se budoucnost městských obvodů dostane na program prvního ustavujícího zasedání ústeckého zastupitelstva, zatím není jasné. ČTK to dnes řekl pravděpodobný budoucí primátor Tomáš Vohryzka. Zastupitelé města se sejdou v pondělí 23. listopadu od 15:00 ve velkém sále Domu kultury. Zastupitelský sál na magistrátě se opravuje.
Ustavující zasedání zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem-Město se uskuteční v úterý 24. listopadu. Jde o poslední z ústeckých městských obvodů, jehož zastupitelé ještě nové vedení nezvolili.