Mikulášovicemi vede nová turistická trasa

Nová trasa je dlouhá 3,8 kilometru, propojuje místní náměstí s horními Mikulášovicemi a kaplí Nejsvětější trojice a je po celé své délce označena novými dřevěnými směrovkami.
Vede převážně po klidnějších komunikacích a nabízí příjemnou procházku krajinou.
V první části projektu byla vyznačena cesta z náměstí k dolnímu nádraží.
Projekt Mapa bočních cest vychází ze znalostí dlouholetých obyvatel a postupně vytváří síť bezpečných tras, které mohou využívat nejen místní občané, ale také turisté a návštěvníci města.
V následujících měsících budou vytipovávány a postupně značeny další cesty, které propojí jednotlivé části města a upozorní na zajímavá místa v jeho okolí.