Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu

Miroslava Strnadová
  14:52
Zámek Milešov na Litoměřicku míří počtvrté do dražby. Ústecký kraj, který je majitelem této dominanty Českého středohoří, se rozhodl k radikálnímu kroku a výrazně snížil vyvolávací cenu. Zatímco před rokem a půl požadoval 99 milionů korun, nyní stačí zájemcům necelých třicet. Nejde přitom o jedinou realitní zámeckou nabídku v regionu, na prodej jsou další tři historické komplexy.
Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.

„Jelikož se nepodařilo zámek prodat za původní částku, dochází nyní k jejímu snížení. Tato cena může být pro případné zájemce atraktivnější,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková k dražbě zámku Milešov.

Šlechtické sídlo na strmém skalním ostrohu v minulosti sloužilo jako škola, rekreační středisko i léčebna. Naposledy zde do roku 2023 fungoval domov pro seniory. Ústecký kraj však provoz ukončil, protože historické prostory nevyhovovaly moderním standardům sociální péče. Od té doby zeje památka prázdnotou.

V nynější, v pořadí již čtvrté dražbě, spadla minimální cena na 29,9 milionu korun. To je dokonce méně, než určil znalecký posudek, který hodnotu památky vyčíslil na 33 milionů. Případný kupec však musí počítat s tím, že celková rekonstrukce objektu si vyžádá další masivní investice.

Jde každopádně o výraznou slevu. V závěru loňského roku chtěl kraj 65 milionů korun, v roce 2024 chtěl dokonce 99 milionů korun.

Veřejná dražba se uskuteční ve středu 13. května. Případní zájemci o koupi areálu, jehož součástí je několik staveb a pozemky, musí složit dražební jistotu ve výši téměř tří milionů korun. Pokud ani čtvrtý pokus nevyjde, bude kraj v prodeji pokračovat – pro objekt nemá jiné využití a oficiálně ho vede jako nepotřebný majetek.

Původně gotický hrad ze 14. století byl v letech 1583–1603 přestavěn na jednokřídlé renesanční sídlo. Barokní přestavbu inicioval v polovině 17. století Zdeněk Kašpar Kaplíř, čímž upevnil roli Milešova jakožto správního centra panství. Současný vzhled památky pochází z druhé poloviny 19. století. Stavbu tvoří dvě části: starší, označovaná jako hrad, představuje jednokřídlý dvoupodlažní objekt. Novější část zámku tvoří čtyřkřídlý komplex se třemi nadzemními podlažími.

Milešov není jedinou „zámeckou“ nabídkou v regionu. Na nové majitele v kraji čekají i další bývalá šlechtická sídla, která jsou aktuálně v rukou soukromých osob. Investorům je nabízí realitní kancelář specializující se na exkluzivní nemovitosti.

Jde o zámek Encovany na Litoměřicku. Renesanční zámek, který vznikl v 16. století přestavbou původní gotické tvrze. Později došlo k částečné přestavbě. Podle popisu realitní kanceláře do něj v posledních letech současný majitel investoval přes 18 milionů korun, zejména do rekonstrukce střech a stavební přípravy. Prodejní cena není veřejně známá.

Dostupný je také barokní trojkřídlý zámek z konce 17. století v Cítolibech na Lounsku. Cena tohoto památkově chráněného areálu je stanovena na 15 milionů korun.

Možnost koupě je také u zámku ve Vršovicích na Lounsku, který se nachází na břehu Ohře. Samotná zámecká budova je ve špatném stavu, část střech je spadlá, propadají se i některá patra. V minulosti došlo k přestavbě hospodářské budovy. Cenu realitní kancelář veřejně neuvádí.

