Místní v Brodci na Lounsku po letech bez zastupitelstva sestavili kandidátku

Místní v Brodci na Lounsku po letech bez zastupitelstva sestavili kandidátní listinu. V obci se zhruba 80 obyvateli se tak na podzim uskuteční řádné komunální volby. Bez starosty je obec od minulých voleb v roce 2022, od té doby má na starost záležitosti obce úředník. Ačkoli se během let objevili zájemci, kteří kandidátku podali a měli zájem vesnici řídit, nejednalo se o místní obyvatele. Po protestech lidí z Brodce lídr kandidátku loni před prosincovými dodatečnými volbami odvolal.
Minulé vedení obce v roce 2022 znovu nekandidovalo. Nové se najít nepodařilo. V obci se tak neuskutečnily žádné dodatečné volby. Až poté, co se přihlásili do voleb lidé s bydlištěm mimo obec, vyšlo najevo, že se mezi místními našli kandidáti. Chtěli vyčkat na řádný termín voleb, což také učinili.
"My jsme to chtěli udělat už dříve, ale místní, mladé rodiny, se k tomu příliš nestavěli. Čekali jsme, až některým odrostou děti, což se stalo teď," řekla ČTK jedna ze sedmi kandidátů Lucie Kubová. Nové vedení obce by v případě svého zvolení chtělo místním vrátit hasičskou zbrojnici, kde se v minulosti scházeli. V obci navíc působí dobrovolní hasiči. Místní trápí také odpady a zdevastovaný rybník na návsi.
Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. V Ústeckém kraji se nachází 354 obcí. Ústecký kraj, ministerstvo vnitra ani Český statistický úřad dnes ráno zatím neměly informaci, zda v některé z obcí nikdo nekandiduje.