„V této místnosti se pravidelně konají cvičení pod vedením aktivizační pracovnice. Pro mnoho obyvatel penzionu je to jediné místo, kde se mohou aktivně hýbat – vzhledem k věku a zdravotnímu stavu se často nedokážou přesunout jinam,“ nastínila mluvčí města Klára Vydrová.
„Nově upravený prostor je vybaven tak, aby podporoval bezpečný a pestrý pohyb. Nechybí masážní křeslo, rotopedy ani různé balanční pomůcky, které pomáhají rozvíjet koordinaci svalů, stabilitu a celkovou pohyblivost,“ doplnila.
Projekt za 300 tisíc korun byl navržen v seniorské části participativního rozpočtu. S 838 hlasy skončil na prvním místě.