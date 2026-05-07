Mladík se stal závislým na hazardu, matka jeho „zálibu“ podporovala

Autor: bc
  6:59
Trestnímu stíhání čelí žena z Chomutovska, která měla podle zjištění policistů umožnit svému mladistvému synovi hraní hazardních her na internetu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mladíkovi rodiče spolu nežijí a chlapec byl svěřen do péče otci, matku však pravidelně navštěvoval. „Přestože dotyčná věděla, že její syn měl psychické problémy včetně sklonu k závislosti na hraní počítačových her, nejenže mu umožňovala hraní hazardních her, dokonce ho v této zálibě měla i podporovat,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Synovi měla žena poskytovat své přístupové údaje k herním účtům a opakovaně mu zasílat peníze určené na hazard. Také se zajímala o průběh hry a někdy mu i radila, jak má postupovat. „Činila tak zřejmě z vlastní ziskuchtivosti, neboť po synovi požadovala podíl z výher,“ nastínila mluvčí.

Matčino chování mělo trvat několik měsíců. V určitém období už hrál chlapec denně a na hazardních hrách se stal závislý. „Sám uvedl, že závislost na sobě pociťoval, neboť hraní upřednostňoval před běžnými věcmi. Z důvodu vzniklé závislosti pak musel mladistvý absolvovat několik sezení s psychiatrem a adiktologem, byl umístěn v ústavní péči a léčil se v terapeutické komunitě pro závislé osoby,“ předestřela Glogovská.

Matka čelí obvinění z trestného činu ohrožování výchovy dítěte. V případě uznání viny před soudem jí hrozí pobyt ve vězení na šest měsíců až pět let.

